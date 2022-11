Visszaszorulóban az ingatlanpiaci befektetések, míg a pénzpiaciak felfutnak

– Mi, magyarok, mindig is szerettük az ingatlanpiaci befektetéseket. Ezt jelzi az is, hogy a felnőtt lakosság 91 százaléka saját tulajdonú ingatlanban él, 19 százaléka pedig többet is birtokol. A legtöbb szülő ráadásul még mindig úgy gondolja, hogy akkor indítja el sikeresen a gyerekét az életben, ha lakáskulcsot ad neki, nem pedig részvénypakettet – mutatott rá Tátrai Csaba, az InwestMentors vezető munkatársa.