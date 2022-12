Először, másodszor: generációváltás előtt a Kieselbach Galéria

– Családi vállalkozásoknál mindig nagy kérdés, hogy a második generáció belép-e az örökségbe, és ha igen, hogyan. Ákosnál miként dőlt el, hogy a galéria munkatársa lesz?

Kieselbach Ákos: Organikusan alakult. Gyerekkoromtól kezdve jártunk kiállításokra, művészeti vásárokra itthon és külföldön. Édesapám annyira izgalmasan mesélt a művészetről, hogy ezeket a programokat sosem éreztem unalmasnak. Hamar elkezdtem felismerni a nagy mestereket, a stílusokat, és a pozitív visszajelzés még inkább arra inspirált, hogy nyitott szemmel járjak. Nyolcéves koromtól kezdve nagyon érdekeltek a graffitik, az óbudai harisnyagyár egykori épületéhez jártam ki rendszeresen a nagymamámmal. De a szüleim külföldi nagyvárosokban is hajlandók voltak kiutazni velem a külvárosba, hogy ott megnézzük – az akár művészi értékű – falfirkákat, amelyekről rengeteg fotót készítettem. Erre a vizuális érdeklődésre igazából könnyű volt ráigazítani a képzőművészetet, ami születésem óta körülvett.

Kieselbach Tamás: Bárhol jártunk, arra kértem Ákost, hogy tudatosan figyelje meg a környezetét, mert amit látunk, az becsatornázható a szakmánkba. Ezzel azt is tudatosítani akartam benne, hogy a műkereskedő munkája folyamatos élmény- és örömforrás. Ha utaztunk, valóban sokat mentünk múzeumba, de az volt a megállapodás, hogy a vidámparkot sem hagyjuk ki, és együtt ülünk fel a hullámvasútra, hogy az is közös élmény legyen.

Fotó: Kurucz Árpád

– Milyen területen tanult tovább?

K. Á.: Glasgow-ban diplomáztam művészettörténet szakon. Az egyetem alatt egy privát műkereskedő személyi titkáraként szereztem gyakorlatot Londonban, majd dolgoztam a Christie’s aukciósháznál. Hazatérve a képcipeléstől kezdve az árverési katalógus szerkesztésén keresztül besegítek mindenben, 2019 óta vezetem az aukciókat, illetve sokat foglalkozom a webshoppal, ide vadászok műtárgyakat hazai és külföldi portálokról.

K. T.: A kincskeresés szenvedélye Ákost is hajtja, ez zsigeri érdeklődés a részéről. Azt hittem, hogy a vizuális memóriám nagyon erős, de a fiam sokszor gyorsabb, ügyesebb, és ez nagy öröm egy apának. Ha valaki személyes ismerősként köszönt egy XVII. századi kismestert, felismeri a művészetének jellegzetességeit, és meg tudja mondani, hogy két éve hol láttuk egy másik művét, ezt a képességet a műkereskedelem jutalmazza, kvázi pénzzé tehető.

K. Á.: Régen folyamatosan azt játszottuk, hogy megbeszéltük, egy múzeumban melyik a három legjobb kép, melyiket választanánk magunknak és melyiket tartjuk műkereskedelmi pozícióból a legértékesebbnek. Egy étteremben melyik ételt tartjuk kiemelkedőnek vagy egy filmben melyik jelenet hatott ránk leginkább.

K. T.: Mert minden szakmához jól jön, ha valaki meglátja az összefüggéseket, ha kiszúrja a minőséget. És az is fontos, hogy olyan pillanatokat keressünk, amelyek hatnak ránk. A mi munkánkban rengeteg az elevenség, az izgalom, és fantasztikus, hogy ezt meg tudjuk osztani egymással. Úgy látom, hogy Ákosban is kialakult egy kifinomult rezonálási képesség, ami nagyon fontos a művészetek terén. Nemcsak ismeri a kánont, de túl is lépett már a mások által rögzített kapaszkodókon. Érzékeny szemmel, nyitott lélekkel, spontán tud rezonálni a művekre. Ez óriási dolog, és messze túlmutat a képzőművészet szféráján.

– A galéria eddig a klasszikus művekkel való kereskedésről volt ismert, ősszel rendezték az első kortárs árverésüket. Miért most?

K. T.: Ákos ezt régóta javasolta, és ebben a kérdésben is egyetértettünk. Jártunk rendszeresen – a klasszikus művekkel foglalkozó maastrichti mellett – a kortárs művészeti vásárokra, az Art Baselre, a Frieze-re és persze kiállításokra is. Hamarabb indultunk volna, de nehéz volt még ennek az új üzletágnak is helyet és időt teremtenünk. Másrészt egy nagy léptékű átrendeződésnek voltunk tanúi a hazai műtárgypiacon az elmúlt években. A műkereskedelem nem légüres térben zajlik, hanem egy nemzetközi rendszer részeként, ahol az árakat dollárban vagy euró­ban adják meg, a nyugati értéksztenderdekhez igazodva. Ebben a világban a pár ezer, pár tízezer eurós ársáv még méltatlanul, sokszor érthetetlenül alacsonynak bizonyult. A neoavantgárd művészek krémje – köszönhetően sok galéria és filantróp munkájának – az elmúlt évtizedben bekerült a globális műkereskedelmi körforgásba, ezzel pedig auto­matikusan megemelkedett az áruk, ezt követte le, illetve ezt biztosította be a Magyar Nemzeti Bank nagyszabású klasszikus kortárs vásárlása. Erre az „ugrásra” már régóta vártunk, ez egy igazi felfedezésekkel és visszaigazolásokkal teli időszak.

Próbáljuk szélesíteni a horizontot, bemutatni azt, ami még feldolgozásra vár az utóbbi 77 év gazdag magyar művészetéből.

Fontosnak tartjuk megmutatni a látványelvű, az emberábrázolást megtartó vagy azt átíró, de a festői tradícióból merítő alkotókat is – a geometrikus mellett, aminek fontosságát nem kérdőjelezzük meg. Kondor Béla A műtücsök felbocsátása című, 1958-as festményét rekordáron, 120 millió forintnál ütöttük le ősszel. Érdemes megnézni, hol vannak a társai, a vele párhuzamosan alkotók, akiket szintén megismerhetünk.

Keserü Ilona Sírkövek 2. címû festménye a Kieselbach Galéria elsõ kortárs aukcióján a Budapest Marriott Hotelben 2022. november 11-én

Fotó: Mohai Balázs

– A hazai aukciós piac hogyan teljesít nemzetközi viszonylatban?

K. T.: Méretéhez képest ez egy pezsgő piac, versenytársakkal, szezonról szezonra remek anyagokkal. Ez nem mondható el minden országról, tehát óriási érték. Jelentős áremelkedés tapasztalható, de az ár-érték arányt figyelembe véve a magyar eladási árak még mindig nagyon alacsonynak számítanak nemzetközi szinten. Aki itthonról kívülállóként néz rá a magyar csúcsleütésekre, annak ezek sokszor hihetetlen számok. De aki ebben dolgozik, és látja az összefüggéseket, a piac valódi hajtóerejét, az tudja, hogy a főművekből, a nagy mesterek örökségéből nem lesz több, a vevők száma viszont emelkedik.

– A magyar műveket csak magyarok vásárolják?

K. T.: Többnyire igen, de mostanában jobban figyel a nemzetközi piac a kelet-közép-európai alkotókra, legyen az magyar, cseh vagy akár a centrumtól távolabb eső régió képviselője. Pár hete voltam Párizsban, és újra megnéztem a Pompidou állandó kiállítását: jó volt látni, hogy öt magyar alkotó munkája is a közönség elé került, sőt egy örmény származású művésztől is válogattak a kurátorok. A műkereskedők világában is a felfedezés jelenti az egyik legnagyobb izgalmat. Amikor egy teljesen ismeretlen művészt próbál valaki a köztudatba hozni, integrálni a művészettörténetbe. Nem tagadom, hogy fűződik hozzá üzleti érdeke is, de legalább ilyen fontos motiváció a rátalálás és a megmutatás semmi máshoz nem hasonlítható izgalma.

– Hajtja még önöket a gyűjtőszenvedély?

K. T.: Én ezt már megéltem, az én utam az, hogy a birtokláson túllépjek. Amikor a legintenzívebben gyűjtöttem, akkor is igazából az önkifejezés, a művészetről való gondolkodásom demonstrálása motivált. Nagyon hamar felismertem, hogy a „megveszem és megtartom” gondolatnak akkor van értelme, ha melléteszem az „építek és bemutatok” elvet, ennek a formája a kiállítás és a könyvkiadás. Az összefoglaló köteteinket a szintetizálás és az ismeretterjesztés szándékával jelentetjük meg, például Szőnyi Istvánról. Egy tanulmányokkal teli album óriási munka, nagy befektetés, de ugyancsak szenvedély. Amivel közösséget építünk, megéljük a kreativitást, megosztjuk a tudást. Szerintem így lehet fejlődni gyűjtőként.

K. Á.: Vannak képeim nekem is, de egyikhez sem ragaszkodom, tehát nem építek tudatosan gyűjteményt.

– Hogy látják, ebből a válságból is sikeresen kerül ki a műkereskedelem, ahogy a pandémiából?

K. T.: Nincs üzleti tervünk, nem is volt soha – ehhez értünk, ezt szeretjük a legjobban csinálni, folytatjuk, és reméljük, hogy működni fog. Persze olvassuk a híreket, de negyven éve vagyok a szakmában, láttam már többféle válságot, láttam többféle stratégiát is. Összességében eddig ez a szakma csak előrement itthon és külföldön is.

– Inflációbiztos befektetést keresőknek mit tanácsolnak?

K. T.: Az első, hogy tetsszen a kép vagy a műtárgy, mert ez a befektetés nem úgy működik, mint a részvény, egészen más miatt válik jó döntéssé. Két út jöhet szóba: vagy megvesszük a csúcsművet, vagy meglátunk valamit, ami most még nem annyira keresett, de azzá válhat. Az biztos, hogy ezen a területen hosszan kell érdeklődnie annak, aki érteni szeretné a törvényeket, a látszólagos ellentmondásokat. Nem biztos, hogy abban a pillanatban jó üzletet kötöttünk, amikor megvásároltuk az adott tárgyat. Lehet, hogy várni kell, több évet is, és ez van, akinek gyanús.

K. Á.: Amikor 2019-ben elkezdtem itt dolgozni, egy Czene Béla-kép néhány százezer forintot ért, ma néhány milliót. Ha megmutatjuk egy alkotó értékeit, akár egy kötettel, akár egy kiállítással, az újraírhatja az árait.

K. T.: Viszont akit csak a profit azonnali realizálása érdekel, az garantáltan lemarad a lényegről: nem építi a személyiségét, nem tágítja a saját világát, és ez nemcsak az üzletben, hanem a privát életben is megbosszulja magát. Én a műtárgyvásárlást igyekszem elemelni a pillanat racionalitásától, és inkább az általános emberi dimenziót hangsúlyoznám. Nincs olyan befektetési forma, ami jobban szolgálná a karakter, a lélek fejlődését: egy részvény vagy egy ingatlan birtoklása nem okoz megrendülést, nem segít hozzá a katarzis élményéhez, ám egy festmény vagy egy szobor közelsége igen. Mindezen túl persze az is igaz, hogy az árak emelkedése miatt pusztán anyagi szempontból is nagyon megéri műtárgyba fektetni.