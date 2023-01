Államonként különböző mértékben változott a tojás ára a tengerentúlon, azonban az elmondható, hogy az egész országot tekintve a tojás drágult a leginkább az élelmiszerek közül.

Decemberben a tojás ára Arizonában, Nevadában és Új-Mexikóban emelkedett a legnagyobb mértékben a Datasembly kiskereskedelmi adatszolgáltató cég szerint, amely Észak-Amerika több mint kétszáz kiskereskedőjétől, köztük a Walmarttól, a Krogertől és a Targettől gyűjt valós idejű adatokat.

A kiskereskedelmi adatszolgáltató cég szerint, amely 12 fajta tojás árának változását vizsgálta, több mint 64 százalékkal drágult a termék az említett államokban. Ehhez képest olyan államokban, mint Oregon, Kalifornia és Washington „csak” 18 százalékos árnövekedést tapasztaltak.

Novemberben a fogyasztói árindex szerint az élelmiszerárak 12 százalékkal emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest. A tojás ára azonban az összes élelmiszer-kategóriában a legnagyobb éves ugrást mutatta, 49,1 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest

– írja a Fox News. A Munkaügyi Statisztikai Hivatal adatai szerint novemberben egy tucat A osztályú tojás átlagára 3,59 dollár volt. Egy évvel ezelőtt ugyanez a csomag 1,72 dollárba került.

Az árak emelkedéséért a megugró munkaerő-, üzemanyag- és takarmányköltségeket okolják, a termelésben komoly problémát jelentő, ismétlődő madárinfluenza-járványokkal együtt.

A madárinfluenza – amely 58 millió madarat fertőzött meg országszerte – a tojástermelőket sújtotta a legsúlyosabban, több mint 43 millió tojótyúkot kellett leölni a vírus megfékezése érdekében.

Február óta legalább 47 államból jelentettek HPAI-járványt, és Iowa, az Egyesült Államok legnagyobb tojástermelő állama a legsúlyosabban érintettek között volt. Abby Schuft, a Minnesotai Egyetem baromfiágazattal foglalkozó oktatója szerint a betegséget vadon élő madarak, például kacsák, ludak és hattyúk terjesztik, és könnyen megfertőzheti a háztáji és a kereskedelmi állományokat egyaránt.

Ha nem öli meg egyből a madarat, a fertőzés akkor is gyengíti a tyúk tojóképességét. A fertőzött állományokat pedig az Amerikai Állatorvosi Társaság által jóváhagyott gyakorlat szerint elaltatják a további terjedés elkerülése érdekében – mondta Schuft a The Washington Postnak.

„Az ismétlődő HPAI [magas patogenitású madárinfluenza] fertőzések novemberben is megzavarták a szokásos termelési és értékesítési szokásokat, ami negatívan hatott az exportra” – áll az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának (USDA) múlt heti jelentésében.

A Cal-Maine Foods, a legnagyobb amerikai friss tojást termelő és forgalmazó cég a múlt hónapban közölte, hogy szorosan figyelemmel kíséri a madárinfluenza-járvány legújabb hullámát, amelyet először 2022 februárjában észleltek kereskedelmi állományokban az Egyesült Államokban.

„A jelenlegi HPAI-járvány az érintett tyúkok számát tekintve meghaladta a korábbi, 2014–2015-ös járványt az Egyesült Államokban, és a vírus továbbra is kering a vadon élő madárállományban az Egyesült Államokban és külföldön” – áll a vállalat sajtóközleményében.

A Cal-Maine megjegyezte, hogy 2022. december 28-ig nem volt pozitív HPAI-teszt a tulajdonában lévő vagy szerződéses termelési létesítmények egyikében sem.

A tojás árának emelkedéséhez a kereslet növekedése is hozzájárult, miután a széles körű élelmiszer-infláció közepette a fogyasztók elfordultak néhány magasabb költségű fehérjétől – áll az USDA októberi kilátásokról szóló jelentésében. A tojás ára így csak novemberben 2,3 százalékkal, októberben pedig 10,1 százalékkal ugrott meg.

Az áremelkedés ellenére azonban egyelőre a tojás továbbra is versenyképes árú fehérje más állati fehérjékhez képest – emelte ki az USDA az új jelentésében. Mint fogalmaztak, az új év beköszöntével sok fogyasztó igyekszik módosítani az étrendjét, hogy ezzel is segítse elhatározását, hogy az új évben egészségesebben fog élni, és a tojás továbbra is népszerű választási lehetőség.

Borítókép: A tojásárak emelkedéséért a megugró munkaerő-, üzemanyag- és takarmányköltségeket okolják (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)