Autó: elektromos vagy hagyományos?

A Generali biztosító a legfrissebb elemzésében teszi fel a kérdését, hogy pontosan mekkora költséggel jár elektromos autót tartani a hagyományos belső égésűvel szemben. A cég jelentős szereplője a gépjármű-biztosítási piacnak, így nem áll távol tőle a járműköltségek elemzése. A téma pedig azért fontos, mert Magyarországon is több mint 30 ezer tisztán elektromos meghajtású autó fut az utakon, egész Európában pedig tavaly az utolsó negyedévben a regisztált járművek 12 százaléka ilyen meghajtású volt. Az is biztos, hogy a következő években az elektromos és hibrid hajtású járművek terjedése felgyorsul, hiszen 2035-től az Európai Parlament döntése szerint „kivezetik” a belső égésű meghajtásokat a tagországokból, ennek következtében itthon is egyre nagyobb teret nyernek az e-mobilitásra alkalmas gépjárművek.

A következő években felgyorsul az elektromos és a hibrid járművek térnyerése

Fotó: Czinege Melinda/Hajdú-bihari Napló

Természetesen a Generali által feltett kérdésre adott válaszok nagyban függnek a használati, autózási szokásoktól, illetve elektromos autó esetében attól is, hogy van-e a háztartásban hozzáférhető megújuló energia (például napelem) vagy a közelében olcsó közösségi töltőállomás, amelyből kedvezményesen tölthető a gépjármű. A nagy átlag nem rendelkezik napenergiával előállított otthoni árammal és a közösségi töltők is nagyon leterheltek, ráadásul némelyik jelentősen megdrágult. Ilyen adottságok mellett az elektromos autó a jelenlegi áramárakkal számolva a Generali adatai szerint nem kedvezményesen 100 kilométerenként (átlagos 17 kWh fogyasztás mellett) 4290 forintot „eszik”, kedvezményesen 627-et. Ha ehhez hozzápasszítunk egy átlagos autóhasználatot (évente 15 ezer kilométer), kiszámolható, hogy a kedvezményes otthoni töltéssel együtt is legalább 39 491 forintba kerül havonta a gépjármű hajtásához szükséges energia ára.

Ezzel szemben a jelenlegi benzinárak mellett, átlagos 7 liter fogyasztást feltételezve, ugyancsak évi 15 ezer kilométer megtett úttal számolva a benzinnel hajtott gépkocsi havonta 53 004 forintot (az üzemanyag ára heti rendszerességgel változik) „éget el”. A dízelüzemű gépkocsi, feltételezve a tapasztalatok alapján, hogy 20 százalékkal kevesebbet fogyaszt, mint a benzines, 46 670 forintot igényel havonta (ha ugyanannyit eszik, mint a benzines társai, akkor 58 212 forint a vége a mostani dízelárral számolva).

Ezek az adatok hangsúlyozottan átlagos autóhasználatot feltételeznek, ugyanakkor tény, hogy nagyon eltérőek lehetnek városi vagy vidéki használat mellett, sőt a fogyasztás nagyon eltér jó és rossz minőségű utak esetén is, mi több, a domborzati viszonyok is nagyban befolyásolják az egyes felhasználók üzemanyag- vagy energiaigényét azonos éves megtett kilométer esetén is.

A Generali persze az autózás költségein túlmegy, azt is megvizsgálta, hogy az éves fenntartási, illetve biztosítási költségek hogyan alakulnak. Mint az elemzésben írják: a kép vegyes, mindenkinek érdemes saját körülményeit és igényeit figyelembe véve kalkulálnia. Egy korábbi kutatásuk tanúsága szerint az elektromos autózás a magyarok megítélése szerint alternatívának tűnik. A megkérdezettek 16 százaléka nyilatkozott úgy, hogy szívesen váltana tisztán elektromos vagy plug-in (tölthető) hibrid meghajtású járműre, ha módjában állna. A legtöbbjüket a környezettudatosság (57 százalék), a hagyományos üzemanyag árának növekedése (53 százalék) és az innovatív technológia (45 százalék) motiválja, ugyanakkor a várható javítási (52 százalék) és alkatrészköltségek (46 százalék) riasztják el őket a leginkább. Ez a félelem nem is alaptalan, hiszen mint minden innováció esetében, az elektromos autók szervizeléséhez is nehezebb egyelőre szakembert találni, és a cserélendő alkatrészekhez is drágábban lehet hozzájutni.

A Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) szerint az e-autók átlagkára akár 200 ezer forinttal is meghaladhatja a hagyományos meghajtású modellekét.

„Az elektromos autóknál fontos figyelembe venni azokat a tényezőket, amelyek miatt olcsóbb lesz a szervizhez szükséges alkatrészköltség: nincs olajcsere a motorban; nem kell foglalkozni a vezérműszíjcserével; nincs kuplungcsere, illetve a fékek kopása lassabb ütemű, mivel kisebb mértékben használják őket az energia-visszanyerés miatt. Ám az elektromos autóknál a szervizhez szükséges munkadíj jóval drágább, mert szükség van hozzá most még különlegesen képzett szakemberekre, akik az elektromos rendszerhez értenek. Az ő munkadíjuk jóval magasabb, mint a sima szerelői munkadíj” – mondja Szikszai József, a Generali Biztosító kárrendezési vezetője. Hozzátette: ugyanakkor vannak olyan alkatrészek, melyek szervizelése, cseréje továbbra is szükséges: ezek a futóműalkatrészek, az utastérszűrők. Illetve a hűtővíz továbbra is jelen van, csak nem a motorban, hanem az akkumulátorban. Emellett számolni kell plusz szervizteendőkkel: ezek az akku, illetve az elektromos berendezések ellenőrzése. „Tehát rövidebb ugyan az elektromos autók szervizelése esetén az ellenőrizendő lista hossza, de azt magasabb áron végzik el. Emellett hiába van jóval kevesebb alkatrész egy elektromos autóban, ha az elektromos alkatrészek és elektronikák ára magasabb, mint a hagyományos, benzines mechanikus alkatrészeké. Ráadásul azt is figyelembe kell venni, hogy szervizköltség alatt nemcsak a műszaki meghibásodásokat kell érteni, hanem kötelező szervizt, amit a gyártó előír bizonyos időközönként” – mondja a Generali Biztosító kárrendezési vezetője.

Csodák nincsenek, az elektromos autók éves szervizelési költségei is hasonlóan alakulnak a hasonló kategóriás belső égésű motorokkal ellátott társaikhoz képest.

Magyarán ez önmagában nem probléma, sőt még az sem tűnik annak, hogy az elektromos autónál érdemes cascóval számolni, hiszen új autó esetében ezzel minden vásárló számol, főleg ha részletre veszi a kocsit.

Minden számításnak az alapja azonban az újonnan megvásárolt jármű ára. Új üzembe helyezés esetén egy belső égésű motoros gépjármű (már átlagon felüli felszereltséggel, középkategóriában) 7 millió forintért hozzáférhető, ugyanebben a kategóriában az elektromos verzió 10 millió vagy inkább afeletti összegbe kerül. A szerviz és a havi vagy éves energiafelhasználási költségeket tekintve az elektromos autó nem tudja ledolgozni szignifikánsan a 30 százalékos felárát. Ahhoz, hogy megtérüljön a magasabb vételi ára (új autó esetén), legalább 27 százalékkal többet kell használni, hogy a fenntartással egy szintre kerüljön kerüljön a belső égésűekkel – nem beszélve a biztosítási összegekről, az alkatrészcserékről és egyéb nem várt kiadásokról, továbbá az amortizációs költségekről.

Borítókép: Hazánkban több mint harmincezer tisztán elektromos meghajtású autó fut az utakon (Fotó: Magyar Nemzet/Kurucz Árpád)