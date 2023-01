Fordulóponthoz ért a gazdaság

– Talán meglepő lesz, amit mondok, de az idei év várhatóan könnyebb lesz, mint az elmúlt esztendő, amely valóban nagy nehézségek elé állította az országot – mondta lapunknak Parragh László, akit a 2023-as gazdasági kilátásokról kérdeztünk. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke meg is indokolta az optimizmusát.

Kedvező előjeleket mutat a gazdaság

– Van egy régi mondás, miszerint ami nem tesz tönkre, az megerősít. A gazdaság fordulóponthoz érkezett. Már látni a kedvezőbb előjeleket, még ha ezt jelenleg nem is érzékeli közvetlenül minden cég. Ha például az infláció alakulását elemezzük, akkor megállapítható, hogy lassan elérjük a csúcspontot. Ez egy-két hónap múlva következhet be, amelyben nyilván a bázishatások is szerepet játszanak, de a tény attól még tény – magyarázta a kamara első embere.

Parragh László kitért az energiaárakra is, szerinte a kezdeti pánik után egyre inkább erősödik az alkalmazkodás. – A cégek döntő része olyan úton indult el, amely minden bizonnyal fenntarthatóvá teszi a működését. Ezzel azoknak, akik ezt az utat választották, kezelhetővé vált a kihívás, amely ősszel jelent meg és még hosszú ideig velünk lesz – mondta.

Szintén kedvezőnek nevezte, hogy a forint árfolyamánál nagyon erőteljes stabilizálódás látható. Azt viszont nem lehet előre megmondani, hogy ez meddig lesz így. Ezzel együtt minden esély megvan arra, hogy tartós legyen.

– A forint erősödésében nagy szerepet játszott, hogy sikerült megegyezni a Magyarországnak járó európai uniós támogatásokról. Már pusztán a megállapodás ténye kedvező hatást ért el, holott tényleges tranzakciók valójában még nem is történtek. Ebből levonható az a következtetés, hogy a forint a jövőben tovább erősödhet – vélekedett a kamara elnöke.

Parragh László jelezte azt is, hogy nagy eséllyel elkerüli az ország a recessziós pályát, és fenntartható marad a gazdaság növekedése. – Azt nem érdemes még fejtegetni, hogy milyen ütemű bővülés érhető el, de a visszaesés minden bizonnyal elkerülhető lesz – fogalmazott.