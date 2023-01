Minden eddiginél több természetvédelmi fejlesztés valósult meg tavaly

Az Agrárminisztérium (AM) a nemzeti parki igazgatóságok munkája révén eddig példátlan mértékben valósított meg természetvédelmi célú fejlesztéseket, hiszen több mint 41 milliárd forintot fordított erre a célra a Környezeti és energiahatékonysági operatív program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország operatív program keretében – tájékoztatott az Agrárminisztérium.

A források nagy része az élőhelyek helyreállítását célozta, az utóbbi években megvalósult és jelenleg záruló több mint száz projektnek köszönhetően mintegy 180 ezer hektár területen javul a természeti területek állapota, a természetvédelmi kezelés és a természeti értékek megőrzésének feltétele – áll a közleményben.

A fejlesztések eredményeként 27 közösségi jelentőségű hazai fajnál és hét közösségi jelentőségű hazai élőhelytípusnál értek el országos szintű javulást – emelték ki, hozzátéve: a 2022-ben lezárt 16 élőhely-rekonstrukciós beavatkozásnak köszönhetően csaknem 19 ezer hektáron javult a természeti környezet állapota.

A tárca arról is tájékoztatott, hogy tavaly a természetjárók számára is pozitív változások történtek a nemzeti parkokban, hiszen további fejlesztések valósultak meg az ökoturisztikai infrastruktúrában és a környezeti nevelésben, ugyanakkor számos nemzeti park területén fejlődött a természetvédelmi bemutatóhálózat, illetve korszerűbbé vált a természetvédelmi őrszolgálat is.