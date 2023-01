Nem rózsaszín szemüvegen át nézik a piacot

Három hazai szemüveg-manufaktúrát kérdeztünk arról, milyen kihívásokkal küzdenek a pillanatnyi gazdasági helyzetben.

Akik egyedi szerszámokkal is dolgoznak

A Pécsett működő Granvisus szemüveg-manufaktúra, ahogy ők fogalmaznak, „a technológia és a kézművesmesterség szerelemgyereke”. A Granvisus egykor egy Esztergomban működő, világhírű vállalat volt, amely a keleti országok legkedveltebb szemüvegmárkáját gyártotta. A vállalkozás mai tulajdonosai ugyan tisztelettel adóznak a múltnak, de nem áll szándékukban feltámasztani azt. Kis szériákban gondolkodnak, eleget téve az olyan magas minőségi elvárásoknak, amelyeket csakis manufakturális körülmények között lehetséges előállítani. Egyedileg készítenek minden alkatrészt, a munkafolyamatokhoz pedig a saját maguk tervezte és gyártotta szerszámokat használják.

Vörös Árpád Fotó: Granvisus

Kérdésünkre elmondták, hogy egyelőre nem tapasztaltak forgalom-visszaesést, az árfolyamváltozás azonban rosszul érinti őket, hiszen a legtöbb, a működésükhöz szükséges anyagot külföldről, euróért vásárolják. „A Covid-időszakot mint válsághelyzetet sokkal rosszabbul éltük meg, akkor egyáltalán nem kaptunk megrendeléseket – tette hozzá Vörös Árpád. – Folyamatosan foglalkozunk a gyártási folyamat optimalizálásával, és amit lehet, szeretnénk automatizálni. A kihívások ellenére a kínálat bővítése sem maradhat el.”

Tipton Zakariás Forrás: Tipton

Akiknek a kereteit sztárok is hordják

Richard Branson, Shawn Mendes vagy Ed Sheeran is viseli az 1998 óta működő Tipton Eyeworks szemüvegkereteit, amelyek elképesztő alapanyagokból, egy hazai gyárban, illetve kézzel készülnek. Az amerikai–magyar tulajdonos eleinte csak saját magának szeretett volna egy különleges keretet, mára viszont világhírű brandet épített. A céget piaconként változóan érintik a gazdasági problémák.

„Visszaesett a forgalmunk, átlagosan a vásárlóink 15 százaléka tűnt el. Az árfolyamváltozás miatt az optikánkban drágultak a behozott márkák és az alapanyagok is – utóbbiak beszerzése ráadásul ugyanannyira idő- és energiaigényes munka, mint eddig” – mondta el Tipton Zakariás tulajdonos, aki munkatársaival már több mint három tonna vinilből, több ezer méter bowdenkábelből és több száz kiló töltényhüvelyből gyártott szemüvegkeretet.

Eleinte bolhapiacokon vásárolta fel a régi bakeliteket, de rá kellett jönnie, hogy a műanyag elöregedése miatt törékenyek, és ha sokat hallgatták, karcosak is, így nem a legjobb választás ez a típusú alapanyag. A zeneiparban viszont rengeteg olyan hanglemez termelődik, amelyeket valamilyen okból nem tudnak értékesíteni, ezért meg kellene semmisíteni. Kiadóknak, zenészeknek, forgalmazóknak, webshopoknak írt, hogy szívesen átvenné a feleslegüket, mert ezekkel a viszonylag új darabokkal sokkal könnyebb dolgozni. Azóta havonta-kéthavonta érkezik hozzá egy raklapnyi lemez, a töltényhüvelyeket pedig lőterekről szerzik be.

„Viccesen azt mondhatnám, a szemüvegeink segítenek tisztábban látni a folyamatokat is. Az infláció annyiban érint minket, hogy fizetésemelést kellett adnunk minden dolgozónknak, most már két hullámban. Nagy kihívás számunkra az eladásokat növelni és képzett munkaerőt találni. Remélem, most sokkal felkészültebbek vagyunk, mint 2008-ban, de nehéz hónapokra számítok, az emberek visszafogják a költéseiket, és ez ránk is hatással van. A marketing- és a hirdetési büdzsénket már megtízszereztem: új piacokat célzunk meg, átformáljuk a termékeket, újakat adunk ki, hogy új vásárlókat szerezzünk. Hogy mégis mi tartja bennem a lelket? Imádom, amit csinálok, és szeretem a kihívásokat is.”





Kis-Varga Zsófia Fotó: Thinwood

Akiknél az egyediségnek nincs határa

Az extrém mintás kereteiről ismertté vált Thinwood esszenciája az alapanyag és a személyre szabhatóság. Az alapító, Kis Arnold által fejlesztett, kikísérletezett high-tech alapanyaghoz társítottak egy 27 színből álló skálát, amely az alapkollekció részét képezi. A mintát és a kereteket teljes mértékben az archoz tudják igazítani, személyre szabni. Az értékesítést hazai optikákban, showroomban kezdték, külföldön pedig vállalkozókedvű optikusoknak nyerte el a tetszését a márka – velük a mai napig nagyon jó partnerséget ápolnak. A külföldi viszonteladók mellett közel húsz magyar optikában találhatók meg a termékeik, illetve jelentős lépés volt a márka életében a budapesti SzemüvegSzabóság megnyitása.

„Az első egységet 2021-ben nyitottuk, kvázi pilot jelleggel, de kinőtte magát, így 2022 februárjában elköltözött egy önálló, komplex látásvizsgálatot és egyéb optikai szolgáltatást nyújtó showroomba. A költözés és az új hely annyira bevált, hogy a B2C értékesítésünk árbevételét megdupláztuk 2022-ben.

A gyártáshoz szükséges legtöbb alapanyagot ők is külföldről szerzik be, így az árfolyamváltozás érzékenyen érintette a céget, bár az exportértékesítés ezt a kiesést kompenzálni tudta. „2021 volt az az év, amikor a hazai B2C csatorna került az értékesítésünk középpontjába. Ennek eredménye az említett jó eredmény, illetve az a tény, hogy az exportarányunk nem azért változott, mert elveszítettük a külföldi partnereinket, hanem mert máshova helyeztük a fókuszt.” Az alapanyag-beszerzést annyiban érzik bonyolultabbnak, hogy bizonyos partnereiknél megváltozott a minimum rendelési mennyiség, vagy előre bekérik a teljes ellenértéket, de ez az adott gazdasági szituációban nem meglepő.

A legnagyobb kihívásnak azt érzik, hogy az instabil gazdasági környezet egyértelműen hatással bír a vásárlási hajlandóságra, amit különösen megérez az a kereskedő, akinek a terméke nem az impulzív vásárlókat célozza. „A Covid első és második hulláma nekünk hatalmas fejtörést okozott. Akkor még „csak” B2B partnerekkel dolgoztunk itthon és külföldön is. Kis túlzással ennek az időszaknak az eredménye, hogy létezik a bemutatótermünk. Az első komoly lezárások idején az optikák ugyan nyitva lehetettek, de a beszerzéseiket parkolópályára tették. Erre mi úgy reagáltunk, hogy Custom Shop eseményeket hirdettünk, vagyis havi egyszer kitelepültünk külső helyszínekre. Először Budapesten, majd később nagyobb vidéki városokban is bemutattuk az egyedi, személyre szabott tervezésű kereteinket. Aztán lett egy állandó bázisunk, ahol megtalálhattak minket az érdeklődők, és végül a jelenlegi SzemüvegSzabóság is megnyitott.”

A válságstratégiájuk az előremenekülés, amit eredményesnek is tartanak. Szerintük kifizetődő a rugalmas és gyors reakció, még a legkilátástalanabb helyzetben is. „Továbbra is tervezünk, és merünk álmodni, nagyot álmodni: ősszel egy újabb üzlet, egy exkluzív SzemüvegSzabóság nyitásával számolunk.”

Borítókép: illusztráció (Fotó: Tipton Eyeworks)