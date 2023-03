Duplájára nőtt a súlyos síbaleset költsége Ausztriában

Laurent Vanat, svájci gazdasági elemző évente megjelenő becslései szerint a hazai síelők és snowboardozók több mint kétharmada köt utasbiztosítást, ráadásul az óvatosság most különösen indokolt: egy extrém síbaleset költsége akár a duplájára, közel 4 millió forintra is drágulhatott az elmúlt években – számol be az UNION Biztosító.

Példaként említve: a tavalyi szezonban a biztosítótársaság átlagosan 150 ezer forintot fizetett ki a síelés során megbetegedő vagy balesetet szenvedő ügyfelek ellátására, illetve a különböző anyagi károkra (például a poggyász vagy a sífelszerelés eltűnésére, vagy az autó meghibásodására), addig a legfrissebb statisztikák szerint az idei szezonban már 50 ezer forinttal többet, átlagosan 200 ezer forintot teljesített az UNION minden egyes kárbejelentés után.

Mentő és motoros szán is szóba jöhet

A helikopteres mentés manapság 8-10 ezer euróba, azaz akár közel 4 millió forintba is kerülhet Fotó: Urs Flüeler

Az egyes esetek között persze milliós különbségek is lehetnek, és időnként még ennél is nagyobb volt az infláció mértéke – jelzik az UNION statisztikái. „Ausztriában például extrém áremelkedésekkel találkozhatunk: az a helikopteres mentés, ami 2019-ben még 4 ezer euró, azaz mai árfolyamon mintegy másfél millió forint volt, az idén februárban már 8-10 ezer euróba, azaz akár közel 4 millió forintba is kerülhetett. Emellett még a mentővel vagy a motoros szánnal szállításra is kifizethet a biztosító kétszázezer forintot.

Nyugati szomszédunknál a magánellátók is drágultak 2019-hez képest, igaz, az előbbinél kisebb mértékben, mintegy 25-30 százalékkal” – részletezi az UNION utasbiztosítási üzletágának vezetője. „Amennyiben nincs Európai Egészségbiztosítási Kártyánk – és azt kiegészítő síbiztosításun – különösen drága hely Ausztria: egy járóbeteg-ellátás 500-700 euróra, míg egy műtét átlagosan 16 ezer euróra rúg” – teszi hozzá Szabó Tamás.

A magyar síelők és snowboardozók körében Ausztria a legnépszerűbb, amit Olaszország, Szlovákia, Franciaország pályái követnek, és mostanában kezd népszerűvé válni Szlovénia is. Ausztriában jellemzően állami ellátók üzemelnek a sípályák mellett, ezek kisebb összegű – 500 euró alatti – ellátások esetén az ingyenesen kiváltható Európai Egészségbiztosítási Kártyát (EEK) részesítik előnyben, ezért az utasbiztosítás mellett érdemes ezt is magunknál tartani.

5500 euró egy csokiért és egy kóláért

„Nyugati szomszédunknál azonban a helikopteres mentés sok helyen magánkézben van, ami miatt gyakran indokolatlan esetben is így viszik le a síelőket a hegyről. Nemrég például egy fiatal fiúnak leesett a vércukra a sípályán, a magánszolgáltató helikoptere pedig 5500 euróért (mintegy kétmillió forintért) vitte le a hegyről, hogy adjon neki egy kólát és egy szelet csokit. Egyre gyakoribb az is, hogy a sízők a pályák hivatalos zárása után, utolsó csúszásként eltévednek. Egy ilyen esetben a sífelvonót üzemeltető társaság akár több százezer forintot is elkérhet azért, hogy a bajba jutott síelőt lehozza a hegyről”– mondja Szabó Tamás, az UNION utasbiztosítási üzletágának vezetője.

Franciaországban a komolyabb sérülések esetén állami intézmények látják el a sérülteket, tehát ott is hasznát vehetjük az EEK-nak, viszont az ellátás költsége 30 százalék önrészt tartalmaz, amit csak az utasbiztosítás fedez. Szlovákiában pedig idén jelentek meg a síterepek mellett a magánellátók, amelyek nem fogadják el az EEK-t, ráadásul északi szomszédunknál a költségek nemzetközi viszonylatban is igen magasak.

A legdurvább tétel pedig az UNION Biztosítónál a január-márciusi időszakban heti 4-8 alkalommal előforduló kórházi sürgősségi ellátás (például egy válltörés vagy egy térdsérülés után); az egyik korábbi szezonban egy felkartörés miatt elvégzett azonnali műtétre 17 ezer eurót, azaz több mint 6 millió forintot fizetett ki erre a biztosító a magánellátó részére. A Magyarországra hazaszállítás díja pedig körülbelül 300 ezer forint.

Lavinaveszély miatt le is zárhtaják a pályát

Sokan szeretnek a zsúfolt pályáktól távolabb, nyílt hegyoldalakon síelni. A pályán kívüli síelés – amit sokszor „szűzhósízésnek” vagy „terepsízésnek” is hívnak – különösen veszélyes, extrém sportnak számít. Aki a lesiklásnak ezt a típusát választja, ellenőrizze, hogy a síbiztosítása védelmet nyújt-e a freeride vagy nem kijelölt síterületen történő síelésre, snowboardozásra is! „A pályán kívülről kizárólag speciális felszerelés segítségével, gyakran csak mentőhelikopterrel tudják lehozni a sérülteket, mivel nem biztos, hogy a terep motoros szánnal megközelíthető. Ezek a mentések általában kétszer annyiba kerülnek, mint egy kijelölt pályáról való lejutás” – mondja Szabó Tamás. Az olasz síterepeken pedig 2022. január 1-től bevezették a síelők számára kötelező felelősségbiztosítást. A legtöbb síbiztosítás azonban már tartalmaz felelősségbiztosítást.

Az útlemondás védelmet is tartalmazó síbiztosítás pedig kártalanít minket, így nem bukjuk el a síbérletre vagy a szállásra kifizetett több száz eurót. Arról nem is beszélve, hogy rajtunk kívül álló ok – például az extrém időjárás vagy a lavinaveszély – miatt a sípálya üzemeltetője lezárhatja a pályát, az útlemondás védelmet is tartalmazó síbiztosítás azonban ekkor is kártalanít.

Borítókép: Az olaszországi Bobbio síközpont (Fotó: Andrea Fasani)