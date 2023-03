Szén-dioxid-mentes átállására törekszik Kína

Kína megújuló energiaforrásokra való áttérésre irányuló erőfeszítései a 2000-es évek elején kezdődtek. Ezt képviselte a „2000-2015 Main Points of Development Planning of New Energy and Renewable” törvény, amely 2015-re kitűzte, hogy az ország energiafelhasználásának kettő százaléka megújuló energiából származzon. Majd ezt követően számos törvény született, amely támogatta a megújuló energiaforrásokat, közülük elsődlegesen a vízenergia-kapacitások bővítését. Ennek köszönhető, hogy 2015-re a kínai energiafelhasználás közel húsz százaléka a vízerőművek által generált energiából származott. Részben a vízenergiának köszönhető, hogy a Bloomberg számításai szerint az elmúlt tíz év során Kína dominálta a tiszta energiába fektetett beruházások globális mértékét, amely a 2021-ben elérte a 266 milliárd dollárt. Azzal szemben, hogy a kínai gazdaság elsődlegesen a fosszilis nyersanyagokra – különösen a szénfelhasználásra – támaszkodik, elkötelezett a megújuló energiaforrások bővítése érdekében. A közeljövőben várhatóan szélesedik a megújuló energiaforrások portfóliója és hasonlóan a szél- és napenergia, illetve biomassza növekedéséhez, elterjednek a hidrogén és szén-dioxid-leválasztási és tárolási technológiák.

Kína erősíti a szén-dioxid-mentes átállást

Forrás: Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány

Az elemzésben olvasható, hogy Kína hosszú távú célja az, miszerint 2060-ra szén-dioxid-mentessé váljon. Ez az ambiciózus cél a része az ország azon ígéretének, hogy 2030-ra eléri a szén-dioxid-kibocsátás csúcsát és 2060-ra a szén-dioxid-semlegessége.

Ezáltal a következő években a kínai kormány várhatóan folytatja a szén és további fosszilis tüzelőanyagok felhasználását, amely fenntartja a globális károsanyag-kibocsátás mértékét, de 2030-tól kezdődően várhatóan csökken a kibocsátás. Kína egyedülálló átállása a szénmentes energiatermelésre fontos fejlemény a globális energiaágazatnak. Bár az országnak még mindig kihívásokkal kell szembenéznie a szénfüggőség csökkentése terén, Kína megújuló energiaforrások iránti elkötelezettsége és ambiciózus szén-dioxid-semlegességi célkitűzése pozitív lépéseket jelent egy tisztább és fenntarthatóbb jövő felé.