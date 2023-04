Alapjogokért Központ: Súlyos határátlépés történt Brüsszelben

A nyilvános meghallgatás a Magyarországon üzleti tevékenységet folytató vállalatokra vonatkozó, állítólagos diszkriminatív intézkedésekre összpontosított, beleértve a közbeszerzések rendszerét is. A meghallgatáson a Transparency International (TI) magyarországi ügyvezető igazgatója tartott prezentációt. Martin József Péter az előadásában azzal állt elő, hogy

Magyarországon a vállalatok maffiaszerű helyzettel szembesülnek.

A Transparency International a Soros-hálózat egyik „átláthatóságért” küzdő szervezete, amely nem kommentálta korábban a dollárbaloldal korrupciós botrányát – emlékeztetett az Alapjogokért Központ, amely szerint a Transparency International és más Soros-szervezetek rendszeresen konzultálnak azokkal a baloldali uniós képviselőkkel, akik Magyarország ellenében szólalnak fel. Példaként a Tavares-, a Sargentini- és a Gwendolnie-jelentés elkészítését hozták fel.

Roppant meggyőző tehát, amikor éppen ez a szervezet papol a korrupcióról és aggódik Magyarország miatt

– mutatott rá az Alapjogokért Központ.

Az uniós meghallgatáson Daniel Freund zöldpolitikus is felszólalt, aki korábban azt állította, hogy „az európai vállalatokat az Orbán-kormány maffiamódszerekkel zsarolja”. Ennek ellenkezőjéről tanúskodik a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) tavalyi konjunktúrajelentése, amely szerint a befektetők elkötelezettsége Magyarország mint beruházási célpont mellett elérte 88 százalékos csúcsértékét.

A Transparency International ügyvezetője maga is elismerte a meghallgatáson, hogy a beruházási ráta magas, a külföldi közvetlentőke-befektetések továbbra is beáramlanak az országba és a támogatások is jelentősek. A külföldi cégek befektetési szándékát azzal magyarázta, hogy a korrupciót már „beárazzák” Magyarországon, és túláraznak a közbeszerzéseknél.