Haszongépjárműre is elérhető kedvezményes kölcsön

Arra a kérdésre, hogy a személyautóra elérhető-e kedvezményes lízingfinanszírozás, sajnos ma már csak „nem”-mel lehet válaszolni – írja a Bankmonitor.hu. A Széchenyi-kártya-program keretében csupán kis- és nagyhaszongépjárművekre, valamint vontatmányaikra igényelhető a Széchenyi Lízing Max+. Ez utóbbi kört érintően is vannak azonban korlátozások: pick-up, terepjáró, illetve a 25 millió forint plusz áfa összeget meghaladó kishaszongépjárművek és a quad ebben a konstrukcióban nem finanszírozható.

Gépágyúval felszerelt pick-up a templomtéren. Fotó: László Dávid

A szakportál javaslata szerint egy járműbeszerzés általában azzal kezdődik, hogy kiválasztjuk a céljainknak és az ízlésünknek megfelelő típust, és megkeressük azt a kereskedőt, ahol a legjobb feltételekkel (ár, felszereltség, szállítási idő) megvásárolhatjuk azt. Itt szinte mindig kapcsolatba kerülhetünk olyan finanszírozóval is, aki segítségünkre lehet abban, hogy – amennyiben nincs elég saját forrásunk – megkapjuk a vásárláshoz a hiányzó összeget.

Való igaz, hogy kényelmes mindent egy helyen intézni, pénzügyi szempontból azonban egyáltalán nem biztos, hogy ugyanott kapjuk a legjobb vagy az egyik legjobb ajánlatot. E szempontból is célszerű tehát körülnézni, hogy máshol milyen feltételekkel kaphatnánk ugyanannyi pénzt. Lízing esetén a jármű és a forgalmazó paramétereinek ismeretében egyébként bármelyik hitelintézet ugyanolyan gyorsan ad ajánlatot, mint az, amellyel a kereskedőn keresztül megismerkedünk.

A lízingfinanszírozás általában egyszerűbb és gyorsabb mint a céges hitel – hívja fel a figyelmet a Bankmonitor összeállítása. A hitelintézetek részéről jellemzően elvárás egy lezárt üzleti év, amelyről NAV-igazolást be is kell nyújtani a finanszírozási igény bejelentésekor.

Céges vásárlás esetén számolni kell ugyanakkor azzal, hogy a finanszírozó megnézi azt is, hogy a kiszemelt jármű megfelel-e a vállalkozás céljainak – figyelmeztet a Bankmonitor.hu. Ez ugyanis a feltétele annak, hogy az eszköz munkába állítva, hozzájáruljon a cég bevételeinek növekedéséhez, amelyből a költségek (közöttük a lízingdíj is) finanszírozhatók. Egy erdészeti tevékenységgel vagy vadgazdálkodással foglalkozó vállalkozásnál egy terepjáró vagy pick-up munkaeszköz lehet.

Az, hogy mekkora önerőre lesz szükség a vásárláshoz az a finanszírozott eszköztől – a választott konstrukciótól (nyílt vagy zárt lízing) – és az igénylő hitelképességétől függ, tíz százalékkal minimálisan számolni kell, de biztonságosabb, ha húsz százalékkal kalkuláljuk a beszerzést. A futamidő hosszát elsősorban a választott eszköz (annak amortizációja, elhasználódási ideje) határozza meg: minimum egy és hét év között alakul.

Jó tudni azt is, hogy új és használt jármű is finanszírozható lízinggel. Forintban és euróban is vannak elérhető konstrukciók, utóbbi ugyanakkor csak abban az esetben jöhet szóba, ha a vállalkozásnak van számottevő euróbevétele.

A kamat lehet fix és változó. Előbbi esetben a leggyakrabban a lízing futamidejéhez igazodó BIRS fixing alapján határozzák meg a kamat mértékét. (A BIRS – Budapest Interest Rate Swap – egy pénzügyi referenciamutató, amelyet az MNB számol és tesz közzé naponta. Az a kamatláb, amely mellett a kereskedelmi bankok egymásnak egy éven túli hiteleket nyújtanak.) Ennek értéke jelenleg 12,5 százalék (kétéves) és 8,5 százalék (hétéves) körül mozog. Lízingfinanszírozásra az ajánlatok (a futamidőtől függően) 12-14 százalék között kezdődnek jelenleg.

A változó kamat esetén a referenciaként választott mutató (ez általában a háromhavi Bubor) alakulásának megfelelően változik a költség. Ez a mostani piaci környezetben húsz százalék körüli. Így a fix kamatozás mellett ebben az időszakban több érv szól: általában is igaz, hogy kiszámíthatóbb, de most még olcsóbb is.

Borítókép: Illusztráció, Quad Vadász (Fotó: Shutterstock)