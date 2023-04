A klímaválság világszerte magasan tarthatja az inflációt

Az éghajlatváltozás miatt emelkedő élelmiszerárak, valamint az energetikai átállás költségei az elkövetkező években tovább fogják gerjeszteni az inflációt, legalábbis erre figyelmeztet Nicolai Tangen, a norvég olajalapot kezelő Norges Bank Investment Management vezérigazgatója. – A világgazdaságban már most is tapasztalható az éghajlat okozta infláció – mondta Tangen a Financial Times című lapnak.

Az éghajlat elsősorban az élelmiszerpiacra van óriási hatással. Például az olívaolaj, a burgonya és a kávé, valamint a gyümölcsök árának emelkedése az időjárásbeli változások miatt következik be.

A szélsőséges időjárási események, amelyek egyre gyakoribbá válnak, komoly hatással vannak a betakarításokra és az ellátási láncokra. Mindez azt vetíti előre, hogy az élelmiszerárak az elkövetkező években akár tovább is növelhetik az inflációt. Az időjárási tényezőkön túl az energetikai átállás költségei, valamint a globalizáció visszafordításának költségei is felmerülnek, újabban pedig az úgynevezett „kapzsi infláció” is egyre gyorsabban terjed a világon.

A vállalatok ugyanis nemcsak a saját megnövekedett költségeiket hárítják át a fogyasztókra, hanem azzal a lehetőséggel is egyre gyakrabban élnek, hogy azoknál jóval magasabb szintre emelik az árakat. A fogyasztók így lényegében a kétszeres emelés miatt kénytelenek sokkal többet fizetni.

A befektetők előtt is rendkívül beszűkülnek a lehetőségek, hiszen az árak és a kamatlábak magasak maradnak, ezért a várható hozamok is tartósan, az elvártnál jóval alacsonyabbak. Ilyen körülmények között sokkal kevesebben döntenek a befektetés mellett.