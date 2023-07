Hogyan működik az Árfigyelő?

A rendszer több funkciót is kínál, például termékkeresőt és térképes keresőt is. Az Árfigyelő a termék bruttó napi árát, korábbi árát és törzsvásárlói árát is feltünteti kereskedőnként és üzletenként.

Az adatbázisban megtalálható hatvankét alapvető élelmiszert külön jogszabályban határozták meg. Az adatokat minden esetben naponta adja meg a kereskedő.

A rendszerben elérhető rangsorolás az egységárat, illetve darabárat veszi figyelembe. A lista a legalacsonyabb egységártól a legmagasabbig jeleníti meg az árakat.