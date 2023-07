Pénteken szavaz az Országgyűlés a védelmi költségvetésről

„A kormány háborús időkben is megvédi a családtámogatásokat, a családi adórendszert, a családi adókedvezményeket, megmarad a legalább négy gyermeket nevelő és a harminc év alatt gyermeket vállaló nők személyi jövedelemadó-mentessége, a 25 év alattiak személyi jövedelemadó-mentessége továbbra is biztosított lesz. A családtámogatási rendszer megújítása mellett is több mint három és félszer több jut családtámogatásra, mint 2010-ben. A családpolitikai kiadások és adókedvezmények együttes összege így meghaladja a 3300 milliárd forintot. A költségvetés ötödik pilléreként a nyugdíjasok védelme háborús helyzetben is biztosított, marad az inflációkövető nyugdíjemelés, a 2022-ben teljes egészében visszaépített és megemelt 13. havi nyugdíj, és amennyiben a gazdasági növekedés lehetővé teszi, nyugdíjprémium fizetésére is sor kerülhet 2024-ben. A nyugdíjakra és a nyugdíjszerű ellátásokra fordítható költségvetési források összege több mint 6540 milliárd forintra emelkedik, ami a költségvetés legnagyobb tétele” – olvasható a közleményben.

Borítókép: Varga Mihály pénzügyminiszter és Kövér László, az Országgyűlés elnöke a 2024-es költségvetési törvényjavaslatról és annak tárgyalási rendjéről tartott sajtótájékoztatón az Országházban 2023. május 30-án. A jövő évi büdzsé fókuszában a rezsivédelem és a honvédelem megerősítése áll (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)