Így jut el Romániába az ukrán gabona

Miután szeptember 15-től kezdődően az Európai Bizottság nem hosszabbította meg az ukrán gabonára vonatkozó behozatali tilalmat a korábban kedvezményezett öt, Ukrajnával szomszéd tagország – Bulgária, Magyarország, Lengyelország, Románia és Szlovákia – esetében, Florin-Ionut Barbu román mezőgazdasági miniszter hangzatos kijelentésre ragadtatta magát. A tárcavezető nyilvánosan megígérte a gazdáknak, hogy az uniós embargó megszüntetése ellenére egyetlen kilónyi ukrán gabona sem jut be az országba. Garancia gyanánt a két ország miniszterelnöke, illetve mezőgazdasági minisztere közötti „gentleman agreementet” vonultatta fel. Természetesen hivatalos kormányközlemény is napvilágot látott, abban egyebek között az szerepelt, hogy a román kormány megvárja a gabonapiac torzulásának megakadályozását célzó hatékony exportellenőrzési intézkedésekről szóló ukrán cselekvési terv bemutatását, és annak függvényében dönt a román gazdálkodók védelmét szolgáló intézkedésekről. A becsületszóra való hivatkozásra nyilván úgy reagáltak az érintettek, hogy hiszik, ha látják.

A hivatalos szervek egyelőre eskü alatt állítják, hogy a vámállomásokon egyetlen, importra szánt szállítmányt sem jelentettek be, működik a dolog. Az „iparágon” belül azonban máshol keresik – és tűnik, találják meg – megoldást: moldovai áruként érkezik Romániába az ukrán búza és repce.

Igazából nincs új a nap alatt, az Országos Statisztikai Hivatal (INS) adatai korábban is azt sugallták, hogy az ukrán termékek jelentős részét Moldova Köztársaságon keresztül léptették be Romániába. Az exporttilalom májusi bevezetése után abban még abban a hónapban 14,5 ezer tonna búza érkezett Moldovából, júniusban pedig 14,9 ezer tonna. Az Economica.net című gazdasági portál értékelése szerint ez gyanúsan sok, hiszen egy évvel korábban, 2022 áprilisában és májusában egyetlen gramm búzát sem importáltak Moldovából, júniusban pedig mindössze 548 tonnát. A repcefronton is hasonló a helyzet, idén májusban 716 tonna érkezett a Prut folyó keleti partjáról, júniusban pedig már 1800 tonna. Miközben egy évvel korábban Moldova Köztársaság egyáltalán nem exportált repcét Romániába.

Mint ismeretes, Brüsszel arra a következtetésre jutott, hogy a májusban bevezetett intézkedéseknek köszönhetően az Ukrajnával határos öt tagállamban „megszűntek a piaci torzulások”, ezért szeptember 15-től felfüggesztették a korlátozást.

Korábban az Ukrajnából exportált mezőgazdasági termékek 95 százaléka az Európai Unióban maradt, súlyos piaci zavarokat okozva. A romániai gazdák a jelenség legnagyobb vesztesei közé sorolják magukat, miután 45 százalékuk fizetésképtelenné vált. A gabonafélék és olajos növények felvásárlási ára ugyanis olyan mértékben csökkent, hogy a termelők képtelenek voltak törleszteni a korábbi vetéssel kapcsolatos adósságaikat.

A gazdák szerint az ukrán gabonára vonatkozó exporttilalmat korábban sem tartották be teljes mértékben. „Más célországokba folyt az export Románián keresztül, ami megteremtette a feltételeket arra, hogy jelentős mennyiségű árut rakodjanak ki nálunk. (…) Bár azt mondták, hogy március 15. és szeptember 15. között betiltották a búza, az árpa, a repce, a napraforgó és a kukorica importját Romániába, Lengyelországba, Magyarországra, Szlovákiába és Bulgáriába, az európai, az ukrán és a nemzeti hatóságok ezt nem tartották be, amit a statisztikai adatok is bizonyítanak” – olvasható a gazdaszervezetek által a kormányhoz intézett levélben. A nyílt levelet aláíró négy gazdaszervezet azt követeli, hogy a háború végéig hosszabbítsák meg az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó uniós behozatali korlátozásokat, állítsák vissza a 2022. január elsején érvényes vámszabályokat, szigorítsák az ellenőrzést az Ukrajnából érkező szállítmányok zárolása és útvonala terén.

A gazdák ugyanakkor kilátásba helyezték, hogy eltorlaszolják a konstancai kikötőt és a határátkelőket, ha a jelenlegi 2-ről valóban havi négymillió tonnára emelik a Románián áthaladó ukrán mezőgazdasági termékek mennyiségét.

Borítókép: Ukrán gabonát aratnak (Fotó: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij)