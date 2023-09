Magyarországon is tetten érhető a céges nyerészkedés

Érdemes megvizsgálni röviden azt is, hogy mi a helyzet a Magyarországon működő nagy nemzetközi élelmiszerláncok nyerészkedésével. Ennek érdekében lapunk átnézte hat nagyvállalat (Aldi, Auchan, Lidl, Penny, Spar, Tesco) 2019 óta közzétett beszámolóit.

Két olyan vállalatot is azonosítottunk, amelyek a járvány előtti időszakkal összevetve markánsan emelték az árréseiket.

Úgy tűnik, hogy a legkomolyabb áremelést az Auchan hajtotta végre a hat nagy áruházlánc közül. Esetükben folyamatosan nőtt az árrés, 2019 és 2022 között összesen 6,2 százalékponttal. Így, bár 2019-ben még ők alkalmazták a legkisebbet, 2022-ben már a második legnagyobb árrést tették rá anyagköltségeikre.

A másik komoly árrésnövelő a Penny volt, ahol 1,7 százalékpont volt a növekedés a vizsgált időszakban. Érdemes megjegyezni, hogy ez a kicsinek tűnő mutató valójában súlyos milliárdokat jelent, hiszen a Penny belföldi értékesítésének nettó árbevétele kerekítve 404 milliárd forint volt.

Egy másik mutató, a nettó árbevétel és az anyagköltségek hányadosa a pandémia kezdete óta a Lidlnél volt a legmagasabb. A masszív felárak a német diszkontlánc esetében a nyereségben is erősen megmutatkoztak. A leggyengébb a tavalyi volt a vizsgált esztendők közül, de még ekkor is meghaladta a 25 milliárd forintot a cég adózás utáni eredménye. A Lidl egyébként 2020 óta minden évben kimagaslik a versenytársai közül, és Európában is hasít az eredményessége. Bár az Aldi, a Lidl és a Spar tavaly visszasoroltak a 2019-es árréseik alá, 2020-ban és 2021-ben ők is arányaiban többet kértek el termékeikért az anyagköltségen felül.

Egy másik, a félresikerült privatizáció miatt szintén multiktól hemzsegő ágazat, az építőanyag-gyártók működését is megvizsgáltuk.

Az általunk közelebbről vizsgált hat cég (Creaton, Duna-Dráva, Holcim, Leier, Wienerberger, Zalakerámia) összesített nyeresége 2019-ben 36,5 milliárd forint, majd a pandémia első két évében rendre 48,9 milliárd és 56,4 milliárd volt, ugyanakkor tavaly is 22,9 milliárdos profitot termeltek.

Közülük 2022-ben a stabilan tízmilliárd feletti adózott eredményt elérő Leier volt a legnyereségesebb, nem sokkal megelőzve a Wienerbergert. Ha az elmúlt évek profitjait összeadjuk, akkor a Duna-Dráva büszkélkedhet a legtöbb nyereséggel 2019 óta, 73 milliárd forintot termeltek. Ez a summa a 44,5 milliárddal második Leiert is jócskán felülmúlja.

Úgy tűnik, hogy a legnagyobb árrést átlagban a Wienerberger alkalmazta, 93,6 százalékkal. Elképesztő, de 2022-öt megelőzően két kivételtől eltekintve minden szereplő rendszerint legalább az anyagköltsége másfélszeresét meghaladó (!) áron értékesítette az építőanyagot. A járvány kezdetének évében, 2020-ban mindenki megemelte az árrését, 2022-ben ugyanakkor a legtöbben a 2019-es szint alá tértek vissza. Kivételt képez ez alól a Creaton, ők 2019 és 2022 között közel húsz százalékponttal emelték meg az árrésüket.