Maradtak a Michelin-csillagok, a tavalyinál több étterem kapott ajánlást

Magyarországon egyre több helyi és szezonális alapanyagot felhasználó étterem található a fővárosban és vidéken egyaránt. A vendéglátóhelyek egyrészt a turisztikai alap-infrastruktúra pillérei, másrészt megfelelő minőségi színvonal mellett önálló attrakcióként is működhetnek. Ezt igazolja vissza, hogy tavaly először közölt az hazánk egészéről étteremlistát a Michelin Guide, amivel immár az egész ország konyhaművészeti kínálata világszerte felkerült a vendégek gasztrotérképére. A most megjelenő második országos értékelésnél a tavalyinál is több, összesen 28 budapesti és 47 vidéki éttermet ismertek el – számol be róla a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ).

A Michelin-csillagos Borkonyha étterem Budapesten

Fotó: Világgazdaság/Móricz-Sabján Simon

Az előző évben Michelin-csillagot vagy -minősítést szerző éttermek mindegyike bekerült idén is a válogatásba, ugyanakkor 14 új étterem sikerének is örülhetünk. A tesztelést végző ellenőrök ítélete alapján további 8 budapesti és 6 vidéki vendéglátóhely teheti ki ezentúl a Michelin-ajánlást hirdető táblákat. Az újabb elismerések is azt mutatják, hogy az elmúlt néhány évben óriási fejlődésen ment keresztül a vidéki gasztronómia. Ennek is köszönhető, hogy minden korábbit felülmúlt a Michelin-ajánlású gasztrohelyszínek száma: idén összesen 59 éttermet díjaztak. A pécsi Morzsával pedig összesen 7-re nőtt a Bib Gourmand, azaz kiváló ár-érték arányú éttermek száma.

A fenntarthatóság is egyre fontosabb hívószó a turizmusban, ezért is jelentős, hogy tavalyhoz képest tovább emelkedett a zöld csillagos vendéglátóhelyek száma is, így idén összesen 5 étterem büszkélkedhet ilyen minősítéssel országszerte.

A tavalyi rangsorhoz új belépőként csatlakozott a szigligeti Villa Kabala. A zöld csillaggal az alapanyag-beszerzéstől kezdve a lokális és szezonális termékek alkalmazásán át a hulladékkezelésig a konyhai-éttermi munka minden aspektusát díjazza a Michelin. A nagyszámú minősítés eredményeként hazánk Közép-Európa egyik meghatározó gasztronómiai központjává vált, megelőzve Csehországot, Lengyelországot, Horvátországot és Szlovéniát is.

Az elismerések gasztroturisták újabb hullámát indíthatják útnak hazánk felé – áll az MTÜ közleményében. A gasztronómia egyike a leggyakoribb utazási döntést befolyásoló tényezőknek. A Michelin-minősítések bizalmat keltenek az utazókban és erősítik az országimázst. Ezt alátámasztja, hogy hazánk számos jól költő küldőpiacán komoly hívószó a magas színvonalú gasztronómia, igaz ez például az Amerikai Egyesült Államok és az Egyesült Királyság esetében.

Az egynapos látogatóforgalom is látványos, nemritkán két számjegyű emelkedést mutatott azokban az úti célokban, amelyek vendéglátóhelyei bekerültek a neves éttermi kalauzba.

Az első vidéki 2 Michelin-csillagos étteremben, a tatai Gourmet Platánban nemcsak az érdeklődés ugrásszerű növekedését tapasztalták az elmúlt évben. Megjelent egy nyitottabb, merészebb, „műértőbb” közönség is, amely kifejezetten az étterem kedvéért látogat a városba. A helyi és környékbeli szolgáltatókkal, attrakciókkal összefogva kínált programcsomagjaik pedig a helyi vállalkozások forgalmát is élénkítik.

A tekintélyes nemzetközi elismerések forgalomösztönző hatását a tavaly 2 Michelin-csillagot szerzett budapesti Stand tapasztalatai is megerősítik, ahová azóta a tulajdonos elmondása szerint több hétre előre lehet csak asztalt foglalni. Ráadásul megszűntek a munkaerőgondjaik is, ma már válogathatnak a szakemberekben, akik nemritkán külföldről keresik meg őket.

A Michelin-csillagok és -tányérok, Bib Gourmand-jelölések növekvő száma fontos jelzés egyúttal a feltörekvő, ifjú hazai szakácstehetségeknek és a még csak pályaválasztásukat fontoló fiataloknak arra, hogy szakmai fejlődésük itthon is biztosított, és a turizmus hosszú távon is vonzó szakmai kihívásokat kínál számukra – írja az MTÜ.

A Michelin Guide National Selection of Hungary 2023. évi díjazottjai:

Két Michelin-csillag:

Platán Gourmet, Tata

Stand, Budapest

Egy Michelin-csillag:

Babel, Budapest

Borkonyha Winekitchen, Budapest

Costes, Budapest

essência, Budapest

Rumour, Budapest

Salt, Budapest

42, Esztergom

BIB Gourmand:

Anyukám Mondta, Encs

Casa Christa, Balatonszőlős

Kistücsök, Balatonszemes

Macok, Eger

Morzsa, Pécs (új)

Mór24, Balatonfüred

Sparhelt, Balatonfüred

Zöld csillag:

Almalomb, Hosszúhetény

Graefl Major Kétútköz, Poroszló

Onyx Műhely, Budapest

Salt, Budapest

Villa Kabala, Szigliget (új)

Az ajánlott éttermek listája és a különdíjasok itt tekinthetők meg.

Borítókép: A Michelin-csillagos Bábel étterem (Fotó: Világgazdaság/Móricz-Sabján Simon)