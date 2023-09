Németország kormánya tétlenül nézi az ipar lecsúszását

A német iparvállalatok hónapok óta kongatják a vészharangot, mert a magas energiaköltségek miatt elveszítik versenyképességüket. Egyre több cég dönt a kitelepülés mellett, mert például az Egyesült Államokban – az alacsonyabb árkörnyezet mellett – támogatásokat is kapnak – hívta fel a figyelmet a fejleményekre közösségi oldalán Hortay Olivér. A Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője jelezte azt is, hogy a várakozások sem túl biztatóak. A Kereskedelmi és Iparkamara adatai szerint egy év alatt 16-ról 32 százalékra nőtt azoknak a vállalatoknak az aránya, amelyek inkább külföldön ruháznának be.

– Németország ipari termelése hónapok óta alulmúlja az elemzői várakozásokat, gazdasága recesszióban van és a Nemzetközi Valutaalap frissített előrejelzése szerint, év végéig ott is marad. Egy hónapja Robert Habeck, gazdasági miniszter elismerte a problémát és javaslatot tett egy nagyszabású támogatási programra, amit – a német adósságszabályok lazítása árán – hitelből finanszírozott volna – ismertette az üzletágvezető.

Habeck akkor szó szerint így fogalmazott: „a kérdés: hitelt veszünk föl, vagy nem lesz többé iparunk. Nem maradt sok időnk, különben a vállalatok azt fogják mondani: beruházunk, csak többé nem Németországban”.

A figyelmeztetések ellenére, a német kormány a javaslat elutasítása mellett döntött. Olaf Scholz kancellár azzal érvel, hogy az új LNG-létesítmények és beszerzések stabilizálták az energiaárakat, így a rend helyreállt.

– Csakhogy a probléma – ahogyan arra a vállalatok és szakmai szövetségek is rámutatnak – éppen az, hogy az árak a tavalyi káosz után, Európában magasabb szinten stabilizálódtak és jóval változékonyabbak, mint más nagyobb régiókban. A helyzet ráadásul nagy eséllyel a jövőben sem fog javulni, mert az Egyesült Államokban kitermelt gáz Amerikában mindig olcsóbb lesz, mint a – cseppfolyósítást, szállítást és visszaalakítást követően – Európában – hangsúlyozta Hortay Olivér.