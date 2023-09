Válságállónak bizonyul az elmúlt évek nagy eredménye

– A foglalkoztatás változatlanul magas szinten, számottevően a koronavírus-járvány előtti csúcsa felett alakul, vagyis a gazdaság gyengélkedése továbbra sem látszik az adatokban, a munkaerőpiac ellenállónak bizonyult a gazdasági teljesítmény csökkenése ellenére is – közölte Horváth Diána, a Makronóm Intézet elemzője. A szakértő szerint mindennek hátterében a munkaerőhiány jelensége húzódik meg: a vállalatok nem bocsátják el munkavállalóikat, mivel a gazdasági teljesítmény beindulásával a pótlásuk nehézségekbe ütközne. Akiket pedig elbocsátanak, azok el tudnak helyezkedni az üres álláshelyek valamelyikében. Változatlanul növekszik a külföldön dolgozók száma, ugyanakkor a koronavírus-járvány előtti szintjét még nem érte el, míg a közfoglalkoztatásban dolgozóké tovább csökkent, vagyis ők is egyre inkább el tudnak helyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon.

– A munkanélküliségi ráta kismértékben, 0,1 százalékponttal emelkedett, amelynek hátterében a gazdasági aktivitás fokozódása húzódik meg: az emelkedő megélhetési költségek nyomán egyre többen kezdenek el állást keresni, valamint az Ukrajnából érkező menekültek is egyre nagyobb számban jelennek meg a munkaerőpiacon – magyarázta az elemző.

Horváth Dinána végül hozzátette: látható, hogy a foglalkoztatás magas szinten tetőzik, ami a keresetek alakulását is befolyásolja. A munkaerőhiány érdemben hozzájárul a béremelkedéshez, ami az infláció csökkenése mellett a reálbér-növekedés visszatértét is támogatja. A feszes munkaerőpiac ugyanakkor azt is jelenti, hogy a jövőben már a magasabb hozzáadott értékű álláshelyek kialakítására helyeződik a hangsúly, ami ugyancsak a bérek emelkedését támogatja, de a gazdasági teljesítmény fokozódásához is hozzájárul.