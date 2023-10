Kiderült, hogy eddig milyen eredményt ért el az árfigyelő

A tárca arra is felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt két hétben az átlagárak 33 termékkategóriában tovább mérséklődtek. Két hét leforgása alatt a legnagyobb mértékben a sárgarépa és a vöröshagyma ára csökkent, 15 százalék körüli mértékben. A húsok közül két hét alatt a csirkemellfilé ára közel négy százalékkal mérséklődött. Emellett több élelmiszer, köztük egyes zöldségek (fejes káposzta, karfiol), a citrom, a tehéntúró és a

trappista sajt is legalább négy százalékkal olcsóbb lett. Az árak csökkenését a kormányzat által június 1-jétől elindított, illetve augusztus 1-jével

kibővített kötelező akciózás is támogatta.

A minisztérium szerint az online platform népszerűségét bizonyítja, hogy az elindulása óta közel 1,3 millió látogatója volt. A szabadszavas keresések száma megközelíti a 760 ezret, amelyek során az elmúlt két hét során legtöbbször a csirkemell, tej, cukor, tojás és burgonya szavakra kerestek az árfigyelőt felkeresők.

– Az élelmiszerárak alakulása és a friss inflációs adatok is megerősítik a kormány határozott elképzelését, miszerint az infláció már az év vége előtt egy számjegyűre csökkenhet a különböző intézkedéseknek köszönhetően – tette hozzá a Gazdaságfejlesztési Minisztérium.