Időt és pénzt spórol a digitális állampolgárság

A dán rendszerben gyakorlatilag darabról darabra megtalálhatóak azon elemek, amelyek a magyar változat sarokköveit is jelentik majd. Ilyenek az e-személyi, az ügyfélkapu helyi megfelelője, a digitális postaláda, valamint a magyarul furán hangzó „NemKonto”. Ez nagyjából „egyszerű számlaszámot” jelent, melynek tartalmilag is megfelel. Ahogy a tervek szerint idehaza is minden állami fizetési kötelezettség intézhető lesz az új appon keresztül, úgy Dániában minden nagykorú állampolgárnak, illetve cégnek van ilyen száma. Ezt az összes állami és közszolgáltató rendszerével szinkronizálják, így a valós banki adatokra nincs is szükség.

A kimutatások szerint Dánia évi 296 millió eurót (112 milliárd forintot) takarít meg a programjával, és harminc százalékkal csökkentette az ügyintézési időt.

