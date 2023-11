Mi történt a gazdaságban fél év alatt?

Lengyelországban 2021 óta a legalacsonyabb szintjére lassult az októberi éves infláció, szám szerint 6,5 százalékra. A lengyeleknél is célkitűzésként fogalmazta meg az ottani kormány az infláció leszorítását. Ezen a téren az első nagy sikert az jelentette, hogy szeptemberben a mutató 8,2 százalékra esett az augusztusi 10,1 százalék után. Azaz: Lengyelországban az ősz első hónapjára sikerült egy számjegyűre mérsékelni az inflációt, amely októberre tovább csökkent. Ahogy lapunk a minap megírta, Magyarországon is közel került az idei évre megfogalmazott célkitűzés teljesülése, az egy számjegyű mutató elérése. Ennek kapcsán ismertettük az elmúlt hónapokban zajló folyamatokat, melyek bemutatását most folytatjuk, immáron kitágítva a kört a gazdasági pálya szélesebb spektrumára.

A statisztikai hivatal összegezte az idei első félév teljesítményét. Rámutattak arra, hogy a bruttó hazai termék (GDP) ebben az időszakban 1,7 százalékkal elmaradt az előző esztendő azonos időszakában mért teljesítménytől. Ehhez a fogyasztás és a bruttó felhalmozás alakulása egyaránt hozzájárult, miközben a külkereskedelmi egyenleg számottevően javult. Ahogy korábban jeleztük: az infláció januári tetőzését követően mérséklődött a fogyasztói árak növekedési üteme, így a reálbérek csökkenése is kisebb mértékű volt. Ezzel párhuzamosan a kiskereskedelmi forgalom uniós országok többségére jellemző csökkenése a második negyedévben fokozatosan lassult.