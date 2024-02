Erősíteni kell, sok múlik a beruházásokon

Nem véletlenül beszélt arról Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a Magyar Nemzetnek arról, hogy a magyar cégek elől a külföldi társaságok lefölözik a piacot. Mégpedig azért, mert nagyon drága a hazai kamatkörnyezet, nem lehet kigazdálkodni a hiteleket. A szervezet elnöke szerint a jegybank jó irányt vett a kamatcsökkentésekkel, de lassú lépésekben halad. Az ütemtévesztés a magyar cégeknek pedig irdatlan sok pénzébe kerül.

Perlusz László, a Vállalkozások és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára is arra hívta fel a figyelmet a Világgazdaság makrogazdasági podcastsorozatának adásában, hogy a magas kamatszint teljesen ellehetetleníti a vállalatok életét. Szerinte a magas reálkamat több oldalról is megfojtja a növekedést: egyrészt a cégeknek továbbra sem éri meg hitelt felvenni, másrészről teljesen lehűti azt keresletet, amely egyébként is gyenge lábakon áll. A kormány érzékeli a problémát, ezért jött létre a többi között Baross Gábor újraiparosítási program, a Gyármentő program, de ezért kapott új lendületet a Széchenyi-kártya-program is. A kamatkörnyezet javulásával ezen a téren is megkezdődhet a kedvező változás, egészséges hitelpiac nélkül ugyanis nincs fenntartható és dinamikus gazdasági növekedés sem.