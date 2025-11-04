Ezek a konyhai alapanyagok segíthetnek visszanyerni a szaglásunkat covid után

A COVID‑19-fertőzés egyik gyakori velejárója az illatélmény torzulása, csökkenése vagy akár teljes eltűnése. Bár a legtöbbünk szerencsére pár hét alatt visszanyeri szaglását, sokaknál a panasz hetekig, hónapokig vagy akár tovább is fennmaradhat. Fontos tudnunk, hogy nem vagyunk egyedül, és igenis érdemes küzdeni, hogy újra érezzük környezetünk illatait. Annál is inkább, mert a szaglás ugyan ma már nem az életben maradás egyik alapvető feltétele, mint eleinknél volt, azért az illatok sok emléket őriznek, magukba zárnak érzelmekkel teli pillanatokat. Ezek elvesztése veszteség és életminőség-romlás is egyben.

A szaglás elvesztése nem csupán kellemetlen, hanem érzelmi és életminőségi veszteség is, egyszerű konyahi alapanyagok segítségével azonban visszanyerhetjük / Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Mi lopja el az illatokat?

Amikor a koronavírus vagy más légúti fertőzés támadja meg a szervezetet, nem csupán az orr nyálkahártyája válhat érintetté: a vírus vagy a gyulladás következtében a szaglóhám sejtjei, a szaglóideg vagy akár az idegpálya is károsodhat. Természetesen ezek mellett mechanikai akadály – például orrpolip vagy krónikus arcüreg-gyulladás – is közrejátszhat abban, hogy az illatanyagok nem jutnak el a receptorokig.

Az időfaktor nem elhanyagolható

Pár nap szagláskiesés még nem a világ, de ha COVID‑19 fertőzés után több mint három-négy hétig nem érezünk illatokat egyáltalán, vagy csak gyengén, vagy az illatok megváltoztak, akkor az jelezhet tartós problémát. Ha erősen torzul a szaglásunk, esetleg kifejezetten kellemetlen szagot érzünk akkor is, ha azt semmi nem indokolja (például vázába poshadt víz szagát érezzük, esetleg erős vasas szag bántja az érzékszervünket), akkor mindenképpen érdemes szakemberhez fordulni. Az időben elkezdett kivizsgálás és beavatkozás ugyanis esélyt adhat arra, hogy visszanyerjük szaglásunkat.

Mit tehetünk mi a szaglás visszaszerzése érdekében?

Akad néhány egyszerű trükk, amellyel aktivizálhatjuk a szaglórendszerünket COVID után.

Ilyen a sós vizes orröblítés, amely segíthet eltávolítani a légutakat zavaró váladékot, csökkentheti az orrszövetek duzzanatát, így az illatanyagok könnyebben elérhetik a receptorsejteket.

A szaglástréning ma már bevett módszer: válasszunk ki négy-öt jól elkülöníthető, ismert illatot, ezekhez tökéletesek a konyhai alapanyagok (például citrom, eukaliptusz, rózsa, fahéj, szegfűszeg vagy kávé) és naponta kétszer 10-20 másodpercig szagolgassuk azokat. Koncentráljunk ezekre nagyon, mintegy tanítsuk az orrunkat ezeknek az illatoknak a befogadására, felismerésére. Ez a rendszeres „edzés” elősegítheti, hogy az érzékelés újraaktiválódjon.

Törekedjünk sokféle illatélmény újratapasztalására: főzzünk illatos fűszerekkel, szellőztessünk gyakran, sétáljunk a természetben – ezek mind stimulálják a szaglásfunkciót.

Adjunk időt és türelmet a testnek: sok embernél az állapot heteken-hónapokon belül javul, de nincs garancia az azonnali visszatérésre, ezért türelemre, kitartásra van szükség.

Forduljunk mindenképp orvoshoz, ha hiába tréningezünk, hosszú hónapokig, vagy akár egy év alatt sem tapasztalunk jelentős javulást. Akkor is, ha a szaglásromlás mellé más tünet, például súlyos fej- vagy orrtáji fájdalom, csökkent ízérzés is társul. Ilyenkor fül-orr-gégész bevonása mindenképpen indokolt. Adott esetben képalkotó vizsgálatok, szagláspróbák, esetleg műtéti beavatkozás is szóba kerülhet.

