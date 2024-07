Látleletet kapunk a gazdaság teljesítményéről

Mit lépnek a jegybankok?

A monetáris politika területéről két döntést érdemes kiemelni. Szerdán dönt Amerikában a Fed a kamatokról, míg csütörtökön a cseh alapkamat változhat. Amerikában most még nem számítunk az alapkamat csökkentésére – az ezzel kapcsolatos várakozásokat Jerome Powell Fed-elnök is igyekezett hűteni, szeptemberben azonban várható a tengerentúlon is a lazítás megkezdése – nyilatkozta Regős Gábor. A Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza emlékeztetett: a cseh jegybank június végi ülésén ötven bázisponttal 4,75 százalékra csökkentette az irányadó kamatát. A piaci várakozások szerint a kamatcsökkentés üteme most már kisebb ütemben, 25 bázisponttal folytatódhat – az más kérdés, hogy sokan már az előző kamatdöntésre is ezt várták.