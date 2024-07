Nagyon korán kezdődött itthon az aratás

A 2024–25-es szezonra az unió gabonatermelése az előrejelzések szerint három százalékkal, körülbelül 278,5 millió tonnára nő, elsősorban a jobb hozamoknak köszönhetően. Itt érdemes megemlíteni az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) legfrissebb, havi előrejelzését, miszerint rekordszintű, 2,854 milliárd tonna lehet a világ gabonatermése az idén.

Az előrejelzések szerint a szárazság visszavetheti a napraforgó- és a kukoricatermést a fekete-tengeri régióban. Az időjárási modellek alapján ott a szokásosnál kevesebb csapadék várható júliusban és augusztusban. Az ukrán meteorológiai szolgálat szerint a május volt az egyik legszárazabb hónap az elmúlt három évtizedben. A szárazság akadályozza a téli és a tavaszi vetésű növények fejlődését Harkiv és Donyeck régiókban, az ország északi részén pedig a jégeső szedte a növényáldozatait: károsította a kukoricát, a szóját és a napraforgót is.

Fotó: Bencsik Ádám

A fekete-tengeri térségben az előrejelzett szárazság valószínűleg visszavetheti a kukoricatermést, az Egyesült Államokban pedig a rekordközeli hőség utáni heves esőzések fenyegetik a szójabab- és a kukoricatermést. Az unió termésfigyelő hatósága, a MARS szerint a román kukorica- és napraforgótermés idén nem éri el az ötéves átlagot a tartós meleg és szárazság miatt.

– Kritikus szakaszhoz közeledünk. Már egy hét terméskiseséshez vezet. Ha két ilyen hét lesz, akkor gyorsan nagy károk keletkeznek – magyarázta Vincent Braak, a Strategie Grain tanácsadó cég elemzője a Reutersnek.

A kínai kukorica és szójabab terméshozamainak előrejelzései egyelőre aggodalomra adnak okot, mivel az ország északi és keleti részén szárazság tombol. Az időjárási modellek azonban pozitívabb képet festenek, július–szeptemberben átlagos vagy annál magasabb lehet a csapadékmennyiség. Az ázsiai állam meteorológiai központja azonban arra figyelmeztetett, hogy az aszály utáni csapadék könnyen áradásokat hozhat, a magasabb páratartalom pedig növelheti a növények megbetegedéseinek és a kártevők pusztításának kockázatát is.

A MARS a legtöbb gabona idei terméshozam-előrejelzését csökkentette az EU-ra vonatkozóan. Míg Nyugat-Európában a sok víz, a délkeleti országokban a szárazság tizedelte a növényeket. A búza világpiaci ára tízhavi csúcsra ugrott májusban, miután a kedvezőtlen időjárás csökkentette a terméshozam kilátásait a legnagyobb exportőr Oroszországban.

Idehaza biztos, hogy a csapadékhiány miatt az előzetesen reméltnél kevesebb gabonát takaríthatnak be a gazdálkodók. Sokan most legalább a búzatermés minőségét próbálják menteni, ami a műtrágyák iránt megélénkült keresletből látszik. A tartósan vízhiányos időszak kihirdetése ugyanakkor segíthet a termelők egy részének, főleg Nyugat-Európában, mert az elázott földek így kiszáradhatnak. A megindult betakarítás első szakaszából származó információk szerint a learatott búza túlnyomó része takarmányminőségű, csak nagyon kis része lesz kenyérnek vagy tésztának való. Hozzá kell tenni, hogy az ideinél korábban még sosem kezdődött meg a betakarítási szezon. Ez is a melegnek köszönhető.

A szójabab és a napraforgómag termőterülete és hozama növekszik idén a bizottság jelentése szerint. Az olajos magvak és a fehérjenövények termelése 2024–25-ben várhatóan növekedni fog, a szójabab, a mezei borsó és a zöldbab növekedése miatt.

Az EU cukortermelésének fellendülése 15,6 millió tonnára rúg. A magas uniós cukorár azonban eddig korlátozta a fogyasztás fellendülését. A kedvezőtlen időjárási viszonyok negatívan befolyásolták az EU alma- és narancstermesztését is. Az EU frissalma- és narancsexportja várhatóan meredeken csökken, a narancsimport pedig növekszik, ami nagyobb nyomást gyakorol a hazai termelőkre.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kovács Péter)