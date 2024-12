Hatalmas béremelési hullám jön jövőre

Rég volt olyan a magyar gazdaságban, amikor ennyire szerteágazó, több területre kiterjedő béremelések zajlanak egyszerre, 2025-ben ugyanis a vállalkozói és a közszférában is több millió munkavállaló keresete emelkedhet – derül ki a Világgazdaság összeállításából.

A béremelés több ágazatra is kiterjed

Az elmúlt évek inflációs sokkja után ettől lényegesebb, hogy a drágulás tovább szelídülhet jövőre, ami az év első hónapjaiban akár három százalék alá is benézhet. Erre utoljára 2021 januárjában, tehát közel négy éve volt példa Magyarországon. Nagy kérdés a tavasztól kezdődő időszak, ugyanakkor jelenleg úgy tűnik, hogy minden adott ahhoz, hogy a magyar háztartások végre kiheverjék az elmúlt időszak nehézségeit.

A kormányzat fontos célkitűzése a béremelések erőltetése, nemcsak amiatt, mert a januártól csúcsminiszterként a teljes magyar gazdaságpolitikusa lényegében első számító irányítója lesz az a Nagy Márton, aki a magas nyomású gazdaság elkötelezett híveként a jövedelempolitikán keresztül próbálja a vállalati koncentrációt és a mérethatékonyságot elősegíteni, hanem mert az elmúlt évek inflációja igencsak belemart a hazai fizetések vásárlóerejébe. Ezt maga Orbán Viktor miniszterelnök sem tagadta, ahogy ő fogalmazott, mai napig háborús árakat fizetnek a magyarok a boltokban. Ez ellen pedig egy módon tud védekezni a kormány, ha a béreket növeli.

Ennyi lehet a minimálbér

Minden évben a legfontosabb döntés bérpolitikai szempontból a minimálbér és a garantált bérminimum emelése, ami közvetlenül egymillió főt, valójában a bértorlódáson keresztül sokkal többet, kétmillió főt érint. Idén ráadásul egy komplex, hároméves megállapodást kötöttek a munkaadók és a szakszervezetek, az alku része, hogy a minimálbér jövőre kisebb ütemben, 9 százalékkal emelkedik, majd 2026-ban és 2027-ben, amikor a gazdasági helyzet kedvezőbb lesz, 13, illetve 14 százalékkal.

A megállapodás értelmében a minimálbér 2025. január elsejével bruttó 290 800 forintra, a garantált bérminimum pedig hét százalékkal, bruttó 348 800 forintra emelkedik. Előbbi nettója 193 400 forint, utóbbié 232 000 forint lesz.

Mivel a hároméves bérmegállapodás végére a minimálbérnek el kell érnie a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát, a kormány számításai szerint egy lépésre leszünk attól, hogy összejöjjön az ezer eurós minimálbér. Ez 2028-ra valósulhat meg, és addigra a bruttó átlagkereset is megközelítheti az egymillió forintot. A bérmegállapodás azért is lényeges, mert szavatolja, hogy a következő években is erőteljes bérkiáramlás legyen a magyar gazdaságban.

Ennyi lehet az átlagos béremelés

Jövőre azonban ettől is érdekesebb, hogy mekkora mértékben emelkedhetnek a keresetek, ezt az idei bérdinamika alapján nem nehéz megsaccolni. Hiába várta mindenki,

kormány,

jegybank,

és az elemzők,

hogy maximum 9-10 százalékkal emelkednek majd a keresetek, ehhez képest még májusban is közel 15 százalékos bruttó keresetnövekedést regisztrált a Központi Statisztikai Hivatal. Bár azóta csillapodott a cégek béremelési kedve, nem függetlenül az ipar problémáitól és a lazább munkaerőpiactól, várhatóan 2024 egészében 12-13 százalékkal nőhetnek az átlagkeresetek.

Ez pedig az idei 15 százalékos minimálbér és 10 százalékos garantált bérminimum emelési számtani közepe, tehát nem lennénk meglepve, ha jövőre 8 százalék körüli, a mainál lassabb bérdinamikát látnánk.

Ez persze alacsonyabb az elmúlt évek tempójánál, de az inflációs kép is kedvezőbb. Fontos rögzíteni, hogy egy ideje a mediánkeresetek, amelyek jóval többet árulnak el a hazai kereseti viszonyokról, mint az átlagkeresetek, még a minimálbérnél is jobban emelkednek, tehát az alsó kereseti sávokban kifejezetten erőteljes bérfelzárkózás zajlik. Mindenesetre a bérek vásárlóereje 2025-ben várhatóan 4-5 százalék körül emelkedhet, Nagy Márton szerint a magyar gazdaság ezt a tempót képes fenntartható módon kezelni hosszú távon. Tehát visszatérhetünk a 2022, azaz az infláció elszállása előtti időszak trendjéhez.

A pedagógusok bérrendezése is folytatódik

Az egyik legfontosabb bérfejlesztési program a pedagógusoké. A kormány régi adósságát törleszti azzal, hogy 2024 januárjában megkezdte az oktatási dolgozók anyagi helyzetének javítását. Jövőre tehát már a második üteme következik a hároméves béremelési programnak. Míg 2024-ben átlagosan 32,2 százalékkal nőtt a pedagógusok fizetése,

2025. január 1-jétől átlagosan újabb 21,2 százalékkal emelkedik, ezzel eléri a bérük a diplomás átlagbér 80 százalékát. A tanári átlagér pedig bruttó 844 ezer forint lesz.

A kormány által közzétett rendelettervezet szerint a gyakornoki fokozat illetménye 528 800 forintról 640 900 forintra nő, ez lesz tehát a legkisebb összeg, amit jövőre egy pedagógus megkereshet.