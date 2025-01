Késő ősszel is szárnyalt a turizmus

Újabb csúcsokat döntött a hazai turizmus 2024 novemberében: a vendégek száma 17 százalékkal, 1,2 millióra nőtt, a vendégéjszakák száma pedig 10 százalékkal, 2,8 millióra emelkedett az előző évhez képest – hívta fel a figyelmet a legfrissebb statisztikai adatokra hétfőn a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai alapján 2024 novemberében 1,2 millió vendég érkezett a magyarországi szálláshelyekre, azaz közel 17 százalékkal bővült a vendégforgalom az előző év azonos időszakához képest.

A családok egyre többet tudnak utazni, a belföldi vendégek száma 10 százalékkal, 607 ezerre nőtt. Magyarország nemzetközi szinten is egyre vonzóbb turisztikai célpont, a külföldről hazánkba látogatók száma 23 százalékkal, 639 ezerre nőtt – írták.

Hozzátették: novemberben több mint 2,8 millió vendégéjszakát regisztráltak a hazai szálláshelyek, ez közel 10 százalékkal haladta meg az előző évi teljesítményt. A hazai vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma 4 százalékkal, 1,3 millióra emelkedett, míg a külföldiekhez köthető vendégéjszakák száma 15 százalékkal, 1,6 millióra nőtt.

Az NGM felidézte azt is, hogy az ország teljes szálláshelyforgalmának közel 54 százalékát, vagyis több mint 1,5 millió éjszakát vidéken regisztrálták. A fővároson kívül töltött vendégéjszakák közel 72 százaléka belföldi vendégekhez kapcsolódott.

Novemberben ismét a Balaton bizonyult a leglátogatottabb célpontnak. Ez fontos előrelépést jelent afelé, hogy a Balaton turisztikai térsége – elsősorban a magyar vendégek érdeklődésére és bizalmára építve – egész évben vonzó és népszerű turisztikai úti cél legyen.

A szálláshelyi forgalom 46,3 százalékát regisztrálták Budapesten, a fővárosban eltöltött vendégéjszakák száma novemberben 20 százalékkal, 1,3 millióra bővült az előző évhez képest. Az utazás iránti fokozott érdeklődésnek köszönhetően a szálláshelyek országszerte közel 78 milliárd forint bevételt könyvelhettek el novemberben, ami 24 százalékkal több, mint 2023 ugyanezen időszakában. Ebből 39,4 milliárd forintot költöttek el vidéken a vendégek, ami 14 százalékos növekedésnek felel meg – közölte a minisztérium.

A rendelkezésre álló adatok alapján 2024 első tizenegy hónapjában 16,7 millió vendég érkezett a magyarországi szálláshelyekre. 2024. január–novemberben összesen 41,3 millió vendégéjszakát regisztráltak a hazai szálláshelyek, ez 5,6 százalékkal volt több, mint 2023 azonos időszakában.

Az adatokat kommentálva az NGM megállapította, hogy a jelenlegi tendenciák alapján Magyarország továbbra is kiemelkedő úti cél a nemzetközi és belföldi utazók számára, és az ország turizmusának növekedése szilárd alapot ad a gazdasági fejlődéshez. Hozzátették:

a turizmus stratégiai fontosságú ágazatként Magyarország gazdaságának egyik meghatározó alappillére, amely mintegy 400 ezer család számára biztosít megélhetést.

A kormány az ágazat teljesítményének további növelése érdekében 15 milliárd forintból indított ágazati programokat a vendéglátóhelyek fejlesztése, színvonaluk és versenyképességük fokozása érdekében. A turisztikai ágazat kimagasló teljesítménye – a kormány családokat és vállalkozásokat segítő, 21 pontból álló, új gazdaságpolitikai akcióterve mellett – jelentős mértékben járul hozzá a gazdasági növekedéshez – fogalmazott az NGM.

Novemberben is erőteljes bővülést mutatott a hazai turizmus, amelyet ismét elsősorban a külföldi vendégek húztak – jelezte kommentárjában Molnár Dániel. A Makronóm Intézet szenior makrogazdasági elemzője rámutatott: év végére nemhogy lanyhult volna, hanem még fokozódott is a nemzetközi turizmus. Emögött elsősorban hazánk turisztikai vonzereje, a koronavírus-járvány utáni fokozatos helyreállás, illetve a változatlanul kedvező árfekvés húzódik meg.

Küldő országok szerint novemberben elsősorban Ázsiából érkeztek többen, 38,1 százalékos bővülést mutatott ebben a relációban a vendégéjszakák száma, de az Észak-Amerika, illetve Európa irányából érkező vendégek esetében is jelentős, 10 százalék feletti dinamikát regisztrált a KSH. Európából elsősorban Olaszországot, Franciaországot és Spanyolországot kell kiemelni, előbbi kettő esetében közel 30, míg utóbbi esetében több mint 40 százalékos bővülés történt egy év alatt. Ezt némileg ellensúlyozta, hogy olyan fontos küldő országokból, mint Csehországból vagy Romániából érkező vendégek a 2023-asnál több mint 10 százalékkal kevesebb vendégéjszakát töltöttek el hazánkban.

A belföldi vendégéjszakák száma ezzel szemben csak lassabb ütemben, 3,8 százalékkal nőtt, ugyanakkor a vendégforgalom itt is érdemben gyorsabb, 10,2 százalékos dinamikát mutatott. Vagyis novemberben is folytatódott az a trend, hogy a magyarok többet utaznak, azonban átlagosan csak rövidebb időre. A növekedést itt elsősorban a reáljövedelmek bővülése okozza, amely a dinamikus béremelkedésre vezethető vissza – mondta az elemző.

A turizmus esetében arra lehet számítani, hogy 2024-hez hasonlóan az idei év is érdemi bővülést mutathat. A jövedelmek további emelkedése, az óvatossági motívum oldódása egyaránt a fogyasztás bővülése irányába hat, amelyből a turizmus ágazat is profitálhat, miközben a nemzetközi turizmus esetében is van még tér a növekedésre. Emiatt pedig a turizmus idén a gazdasági növekedés motorja lehet – jelezte Molnár Dániel.