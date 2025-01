Tovább erősödik idén a családtámogatás rendszere

Az idén újabb szintet lép hazánkban a családok támogatása, amely a korábbiakban is kiemelt területnek számított. Nem véletlen, hogy nem is olyan régen a The Wall Street Journal címlapos sztoriban ismertette a magyar családtámogatás modelljét. Kiemelték, hogy Magyarországon többet költenek a családra, mint a hadseregre. A cikk hangsúlyozta, hogy két európai ország nagyobb összeget fordít a családok segítésére, mint szinte bármely más nemzet. Ez Magyarország és Norvégia – idézi fel a Világgazdaság.

A 2025-ös költségvetés egyik kiemelt tétele a családtámogatásokra fordítható összeg, amire több mint 3750 milliárd forint jut. Ez 2800 milliárd forinttal magasabb, mint amennyit az utolsó baloldali kormány adott erre a célra.

Úgy is fogalmazhatunk, hogy 2010-hez képest négyszer többet fordít az Orbán-kormány a családok támogatására ebben az évben.

A családokat érintő adó- és járulékkedvezmény az első házasok kedvezményével együtt 2025-ben meghaladja a 440 milliárd forintot. A támogatási rendszer bevezetésétől, vagyis 2011-től kezdődően 2025 végéig számítva összesen mintegy 4400 milliárd forint marad a családoknál. A családi adókedvezmény megduplázása pedig tovább emeli ezt az összeget.

Ma egy gyermek után tízezer, kettő után húszezer, három után 99 ezer forint családi adókedvezmény jár.

Idén július 1-jétől

egy gyermek esetében 15 ezer,

két gyermek esetén harmincezer,

három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 49 500 forintra emelkedik az adókedvezmény összege.

Ezt követően 2026. január 1-jétől

egy gyermek esetében húszezer, két gyermeknél negyvenezer,

három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 66 ezer forintra növekszik az adókedvezmény mértéke.

A szülők továbbra is megoszthatják egymás között a családi adókedvezményt, így a lehető legnagyobb mértékű engedményben részesülhetnek.

Egy háromgyermekes háztartásban például az emelés jóvoltából havonta közel kétszázezer forinttal több pénz is maradhat a családnál, amelyet a gyermekek nevelésére tudnak fordítani.

Szintén kedvező, hogy a kormány 215 milliárd forintot fordít a 25 év alattiak személyijövedelemadó-mentességének biztosítására, a harminc év alatt gyermeket vállaló nők szja-mentességére pedig további húszmilliárd forintot.

A babaváró támogatások kerete 250 milliárd forint az idén, de tovább nőtt a gyermekétkeztetésre fordítható összeg is, meghaladva a 140 milliárd forintot.

Ez 110 milliárd forinttal több, mint 2010-ben. A tankönyvellátás ingyenessége teljes körűvé vált a 2020–2021-es tanévtől. Erre a célra 19 milliárd forintot fordít a költségvetés az idén.

A családtámogatásokhoz sorolható a munkáshitel is, amely nagyban segíti a fiatalok önálló életkezdését. A 17 és 25 év közöttieknek elérhető konstrukcióval a már dolgozó, de a diákhitel igénylésére nem jogosult – tehát nem a felsőoktatásban tanuló, illetve ott végzett – fiatalok életkezdését akarja megkönnyíteni a kormány. A munkáshitel szabad felhasználású, az igénylőnek kamatmentes a kölcsön, amelynek futamideje legfeljebb tíz év, összege pedig négymillió forint lehet. Mindezek nyomán a maximális futamidőt és hitelösszeget feltételezve havi 35 ezer forintnyi törlesztőrészlettel kell számolniuk az érintetteknek.