Kórházfelújítás: hogyan érinti a vármegyéket az uniós források befagyasztása?

Súlyos botrány rázta meg a magyar közéletet, Kollár Kinga európai parlamenti képviselő érvelése az uniós források befagyasztása mellett a Tisza Párt „őszödi beszédévé” vált. A brüsszeli forrásbefagyasztás következménye: 50 kórházfelújítás elmarad. Takács Péter egészségügyért felelő államtitkár elmondta, hogy az RRF-pénzek esetében utófinanszírozással számolnak el a felek, tehát az EU csak akkor fizeti ki a kormány által benyújtott számlát, amikor elkészült az adott beruházás, az eredeti terveknek megfelelő tartalommal. Úgy fogalmazott a szolnoki kórház előtt tartott sajtótájékoztatóján: álságos arra hivatkozni, hogy az unió azért nem adja oda ezeket a forrásokat, mert bárki ellopná a pénzt – írja a Világgazdaság.

Elmarad a kórházfelújítás Szekszárdon is, marad a régi, elavult rendelőintézet

Fotó: Fotó: Makovics Kornél

Hogyan érinti a vármegyéket a források megakasztása?

A Világgazdaság részletesen felsorolja, hogy az egyes vármegyék mely intézményeinek hiúsul meg a felújítása, és mekkora összegű beruházást tervezett a kormány. A teljes lista itt olvasható, kiemeltünk néhány jelentős beruházást:

Szekszárdon egy teljesen új rendelőintézet épült volna fel, 21,5 milliárd forint értékben – közölte a teol.hu. Máté Péter, Szekszárd alpolgármestere úgy reagált: vérlázító, hogy Magyar Péter és Kollár Kinga a saját politikai hasznukért hajlandóak a magyar emberek kárára cselekedni. Felháborító, hogy ők azt gondolják: a Tisza Pártnak az a jó, ami a magyaroknak rossz.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet előtt az egyik legnagyobb vesztese a kialakult helyzetnek. Az intézmény csaknem 8,1 milliárd forintnyi fejlesztési forrástól esett el, amelyből megújult volna többek között az onkológiai részleg és a szakrendelő is. Emellett a tiszafüredi mentőállomás felújítása, valamint egy új törökszentmiklósi mentőállomás megépítése is az elmaradt beruházások közé tartozik – számolt be a szoljon.hu

A szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórház is érintett – írta a vaol.hu. 5 milliárd 150 millió forintból a nyugat-magyarországi Komprehenzív Kardiovaszkuláris Centrum Markusovszky-kórházban található egységében több mint kétezer négyzetméter újulhatott volna meg,

A heol írása szerint a listán az egri kórház és a hatvani állomás szerepel. Az 5350 négyzetméteres rendelőintézetre 4,5 milliárd forintot szántak, és ebben eszközbeszerzés is szerepelt. A rendelőintézet a városban és a környéki kistelepülésen élőket egyaránt ellátja. A megkérdezettek közül többen is felháborodásukat fejezték ki, amiért a felújítási terv elé akadály gördült.