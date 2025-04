Mikor váltsunk eurót a nyaraláshoz?

Az árfolyamok tekintetében most a bizonytalanság az, ami a legbiztosabb – foglalta össze elemzése legelső mondatával a VG-poll áprilisi felvonásának eredményét Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. A Világgazdaság arról kérdezte a hazai elemzőházakat, megéri-e még kivárnia az euró- és dollárváltással azoknak, akik a nyáron terveznek külföldre utazni.

A szakértők válaszaiból arra lehet következtetni, hogy az euró–forint a kellő tényezők szerencsés együttállása esetén benézhet ugyan átmenetileg a 400-as szint alá, arra viszont már nem sok jel utal, hogy tartósan ott is tudna maradni.

Regős Gábor szerint azt látni, az árfolyam erősen reagál egy-egy hírre, és egy rosszabb hír általában jól látható gyengülést okoz. A következő időszak árfolyammozgásai szempontjából érdekes lesz május első teljes hete, hiszen ekkor az EKB, valamint a lengyel és a cseh jegybank is tart kamatdöntő ülést.

A mostani gyenge, 408-409 körüli árfolyamhoz képest bőven van tér erősödésre, kérdés, hogy mekkorára és milyen időtávon. A 400-as szint eléréshez kedvező piaci körülményekre van szükség, és kérdés, hogy ezek a kedvező körülmények mennyire tudnak tartósak lenni

– fogalmazott Regős Gábor.

Van ugyanakkor a további gyengülésnek is kockázata – itt például a rossz hírek mellett a jövő heti GDP-adat kritikus, hiszen egy, a vártnál rosszabb adat gyengítheti a forintot – figyelmeztetett az elemző.

Még akár 400 alatti eurót is láthatunk a nyárig

A jelenlegi szinteknél erősebb forintra számít Rodic Ádám, az MBH Elemzési Centrum makrogazdasági elemzője is: a vállalat előrejelzése 403 körüli átlagos euróárfolyammal számol a nyári hónapokra, azonban mivel sok a felfelé mutató kockázat, valószínű, hogy ennél gyengébb lehet majd a nyáron a forint. A szakértő kiemelte,

a vámháború okozta bizonytalanság nem kedvez a feltörekvő piaci devizáknak, így a forintnak sem, azonban véleménye szerint mindez nem jelenti azt, hogy már nem láthatunk 400 alatti eurót nyárig.



Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint a forint lassan ugyan, de gyengülni fog az év végéig, ez azonban nem jelenti azt, hogy rövidtávon ne jöhetnének korrekciók a keresztbe, így a 400–403-as szint ismételt megérintése is elképzelhető lehet.

Lényegesen eltérő előrejelzést adott Zakár Tivadar, a BÉT kijelölt tanácsadójaként működő Univerz Invest Zrt. befektetési igazgatója – aki a tavaly év végi, forint árfolyamáról szóló VG-poll során a legpontosabb előrejelzést adta –, szerinte az árfolyam realitása a 410–418-as szint környékén van az idén, de akár a 420-as magasságot is elérheti az euróárfolyam.

A dollár–forint árfolyam is tartogathat meglepetéseket még

Az elemzők körében a dollár–forint árfolyamával kapcsolatban sincs egyetértés, ezt ugyanakkor az elmúlt hetek kiemelten hektikus dollárcsapkodását látva nem feltétlenül lehet meglepetésnek nevezni. Regős Gábor szerint a dollár elmúlt hetekben megfigyelt, euróval szembeni tízszázalékos értékvesztése mögött valamilyen szintű amerikai kormányzati szándékosság is meghúzódott, a gyengébb dollár ugyanis segíti az exportőröket, illetve Trumpról egyébként is ismert, hogy híve a gyengébb dollárnak. Azok a szintek viszont, amiket a kereszt a héten megütött, 1,15-ös mélyponttal, már túlzás lehettek a Trump-kormány számára, melynek tagjai gyorsan visszakoztak is azon retorikai elemeiktől, melyekkel korábban a mélyrepülést elindították – mégpedig sikerrel, a kereszt ugyanis 1,13 környékére korrigált.

Rodic Ádám szerint az elmúlt napokban látott, 350 körüli dollár árfolyam inkább rendhagyó volt, mintsem megfelelő értékeltség, és ezt támasztja alá az is, hogy az árfolyam korrekciója relatíve gyorsan meg is kezdődött a forint kárára. A szakértő kiemelte, a dollár túladott volt az elmúlt hetek piaci turbulenciái közepette és most erőre kapott az euró, és áttételesen a forint ellenében is. Ahhoz, hogy a dollár hosszú távon érdemben gyengüljön, az kellene, hogy megrendüljön a globális szerepébe vetett bizalom, és a nagy intézményi befektetők elkezdjék leépíteni a dollárban denominált eszközeiket. Ez nem tud néhány hét leforgása alatt megtörténni – jelezte az elemző.