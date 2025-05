Célegyenesben a 2026-os költségvetés: középpontban a családok támogatása

„A 2026-os év legnagyobb kérdése, hogy Ukrajnába megy-e a magyarok pénze. A brüsszeli bürokrácia és az Európai Parlament többsége Ukrajna felfegyverzésére és az ukránok pénzügyi támogatására akarja kötelezni az európai országokat, így Magyarországot is. A 2026-os költségvetésben nem Ukrajnára, hanem a magyar családok támogatására fordítjuk Magyarország forrásait! A 2026-os költségvetés ezért egy háborúellenes költségvetés, amelyben a gyermekes családokat helyezzük az első helyre” – olvasható a 2026-os költségvetésben, amelyet kedden nyújtott be az Országgyűlésnek Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. A törvényjavaslat emlékeztet arra, hogy nehéz évek vannak mögöttünk: a Covid-járvány, a brüsszeli szankciók okozta energiaválság, az áremelkedések és a szomszédunkban folytatódó háború megterhelték a gazdaságot és megnehezítették sok magyar család életét. Ezért 2026-ra olyan költségvetést állított össze a tárca, amely kivédi a háború káros hatásait.

Kiemelten támogatja a gyermeket nevelő családokat a 2026-os költségvetés

Fotó: Shutterstock

2026-os költségvetés: középpontban a családok, a nyugdíjasok és a fiatalok

A költségvetés a gyermeket nevelő családok támogatását, a fiatalok életkezdésének segítését és a nyugdíjasok védelmét helyezi a középpontba. Jövőre családpolitikai célokra 4800 milliárd forintot fordít a kormány, így a rezsivédelemre szolgáló 800 milliárd forinttal együtt 5600 milliárd forint jut a családok támogatására.

Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre a kormány a két- és háromgyermekes anyák személyijövedelemadó-mentességével, ami kiegészül a családi adó- és járulékkedvezmény mértékének megduplázásával, a csed, a gyed és az örökbefogadói díj szja-mentességével és a harminc év alatti anyák adómentességének kiterjesztésével.

A családpolitikán belül a három gyereket nevelő anyák kedvezményére, illetve a két gyermeket nevelő anyák szja-mentességére 320 milliárd forintot fordít a kormány. A családi adókedvezmény megduplázására pedig 290 milliárd forintot különít el a költségvetés. A törvényjavaslat szerint 2026 a gyermekes családok éve lesz, hiszen az adókedvezmények minden eddiginél több pénzt hagynak náluk. Ez közel 1300 milliárd forintot jelent. A családi adó- és járulékkedvezmény 2011-től 2026 végéig összesen akár ötezermilliárd forintot jelenthet a családoknak.

A dokumentum emlékeztet arra, hogy 2011 óta számos további jelentős adócsökkentésről döntött a kormány. Ezek közül a legfontosabb, hogy a munkát terhelő adókat csökkentették, az szja 32 százalékról 15 százalékra csökkent, a hazai vállalkozások támogatására 19 százalékról 9 százalékra esett a társasági adó, így jelenleg Magyarországon van Európa legalacsonyabb társaságiadó-kulcsa. Az otthonteremtési és családvédelmi program keretében az új lakóingatlanok értékesítésére ötszázalékos kedvezményes adómértéket vezettek be.

Jövőre a költségvetés nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen mintegy 7700 milliárd forintot fordít, ami a büdzsé egyik legnagyobb tétele.

A kormány továbbra is garantálja a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások inflációkövető emelését és a 13. havi nyugdíjat és nyugdíjszerű ellátásokat; a 13. havi nyugdíjra és nyugdíjszerű ellátásokra 585 milliárd forintot tartalmaz a költségvetés.

Béremeléseket hoz a jövő év

Jövőre jelentős béremelések jönnek, ezen felül kifizetik a hathavi fegyverpénzt is a rendvédelmi, a honvédelmi és más hivatásos dolgozóknak 450 milliárd forint összegben. A tanári béremelés is folytatódik. A minimálbér-emelésben a bérmegállapodásnak megfelelő 13 százalékkal számol a javaslat 2026-ra, amely a központi igazgatásban is megvalósul. A tízezer fő alatti önkormányzatok esetén is béremelést hajt végre az állam:

az idei évben 15 százalékkal,

jövő év januárjától további 15 százalékkal emelik az önkormányzati köztisztviselők illetményét.

Egyéb ágazati béremelés is lesz az alkotmányos szervezeteknél, például az igazságügyben.

Gazdaságfejlesztésre közel 5050 milliárd forint jut, amelyből 2200 milliárd forintot uniós, körülbelül 2850 milliárd forintot pedig hazai költségvetési forrásokból biztosítanak. A 2026-os költségvetés továbbra is biztosítja a fedezetet az Új gazdaságpolitikai akcióterv megvalósítására. Ennek fő pilléreit képezi a jövedelmek vásárlóerejének növelése, a megfizethető lakhatás biztosítása, valamint a Demján Sándor-program keretében a hazai kis- és középvállalkozások támogatása. Fontos, hogy aki dolgozni akar, annak legyen a jövőben is munkája, a meghirdetett Száz új gyár program 150-re bővül, amelyhez a költségvetés nyújt majd támogatást.

Kiemelt terület az oktatás, az egészségügy és a honvédelem

Jövőre tovább nő az oktatás támogatása. Erre több mint négyezermilliárd forintot biztosít a 2026-os költségvetés, amely 2010-hez képest közel háromszoros növekedést (180 százalék többletet) jelent. A 2025-ös évhez viszonyítva pedig több mint 160 milliárd forinttal többet jut a területre. Idén januártól átlagosan 21,2 százalékkal nőtt a tanárok, az óvónők és szakképzésben oktatók bére. A pedagógusok bére így elérte a diplomásátlagbér nyolcvan százalékát.

A béremelés 2026-ban is folytatódik, így négy év alatt közel megduplázódik a tanárok bére. Tovább nő az egészségügy támogatása is, ami 3919 milliárd forintot tesz ki a 2026-os évben.

A kormány elkötelezett Magyarország biztonsága és védelme mellett. Továbbra is garantálja a határok védelmét, az illegális migráció elleni védekezéshez és a közbiztonság megerősítéséhez szükséges erőforrásokat. A NATO-kötelezettségeinknek megfelelően kétszázalékos GDP-arányos védelmi kiadást biztosítanak, a költségvetés 2016 milliárd forintot tartalmaz e célra.

Várhatóan a tavaszi ülésszak végén fogadja el az Országgyűlés a költségvetést.