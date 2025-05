Az EU-nak elsődlegesen energiaproblémája van, az európai cégek árhátránya már az orosz–ukrán háború előtt megjelent – erről beszélt Hortay Olivér, a Századvég üzletágvezetője a Figyelő szervezésében megrendezett Kicsik, közepesek, erősek című kkv-konferencián a budapesti Novotel szállodában. Hortay Olivér úgy folytatta, ha optimisták vagyunk, és a fegyveres konfliktusokat a jövőben el lehet kerülni, akkor a külkereskedelem súlya a világgazdaságban nem csökkenhet tovább. Ez a magyar gazdaság számára jó hír lenne, mivel nagyon nyitott és erőteljesen függ a külpiacoktól.

Hortay Olivér többek közt arról beszélt, az EU veszített a relatív pozíciójából a világgazdaságban, miközben Kína súlya elképesztően nőtt, az Egyesült Államok pedig tartotta a helyezését

Az igazgató rámutatott: az elmúlt évtizedekben az EU veszített a relatív pozíciójából a világgazdaságban, miközben Kína súlya elképesztően nőtt, az Egyesült Államok pedig tartotta a helyezését.

A meggyőződése, hogy az árhátrány egy másik komponense az ideológiavezérelt zöldpolitika. Az olló az amerikai és európai vállalatok között 2018 után kezdett kinyílni, aminek oka a szén-dioxid-kvóta.

Ezért úgy véli, hogy az EU-nak elsődlegesen energiaproblémája van. Ugyanakkor nem a társadalom felől jött az az igény, hogy önsorsrontó módon a zöldpolitika felé tolódjon el. Mindenesetre

bizakodik abban, tartósan nem lehet ellenállni a társadalmi akaratnak, azoknak a béklyóknak, amelyek gátolják a vállalatok működését, előbb-utóbb vége lesz.

Önbizalomhiányban szenvednek a magyar kkv-k, ezért oktatni és tanítani kell őket, mert csak így lehetnek versenyképesebbek – jelentette ki Perlusz László, a Vállalkozások és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára ugyanezen a konferencián.

Hangsúlyozta, profitmenedzsmentre lenne szükség a magyar cégeknél. Régóta elhangzó érv a generációváltás levezénylése, ám tízből csak három vállalat veszi igénybe szakember segítségét.

Perlusz László szerint a kkv-kat képezni és oktatni kell, mert csak így lehetnek versenyképesebbek. De fontos az előrelátás és a tervezés is. Egy korábbi felmérésre hivatkozott, amely azt mutatta ki, hogy milyen szükség van a stratégiaalkotásra. Szerinte ha egy vállalkozás egyedül van, nagyon kicsi az esélye, hogy sikeres lesz, ezért üzleti közösségekre van szükség.

Szalai Piroska, a miniszterelnök főtanácsadója egyenesen úgy fogalmazott, Míg 2010-ben Görögországgal és Romániával fociztunk egy klubban, ma Németországgal. Szerinte tartunk ott ma foglalkoztatottságban, mint a 80-as években, amikor csúcson volt a hazai munkaerőpiac. Emlékeztetett rá, hogy a rendszerváltás után másfél millióan veszítették el a munkahelyüket, a helyzet 1997 után stabilizálódott, de nem sikerült előrébb jutni. Végül 2015-re sikerült elérni az uniós átlagot.

Ahogy az elemzők látják, a gazdasági hangulat hagy némi kívánnivalót maga után, de a foglalkoztatottság magas. Az orosz–ukrán háború, az azt övező energiaválság továbbra is inflációs kockázatot jelenthet, és a visszafogott kereslet úgyszintén, főleg Németország részéről – hangzott el ugyanezen a konferencián az elemzői kerekasztal-beszélgetésen.

Az elemzők úgy látják, bár eddig jórészt erre támaszkodtak, most megmutatkozik az is, milyen, amikor az uniós források nem állnak rendelkezésre. Finanszírozási oldalról az látszik, hogy a hitelkereslet még nem indult be, az első negyedévben emelkedett a kedvezményes hitelek aránya.

Változtak a fogyasztói szokások is, a pandémia alatt egyes vásárlásokat előrehoztak, míg utána inkább az élményekre, utazásra fókuszáltak. Az energiaválság egyúttal a dél-európai államokat kevésbé érinti, hiszen az éghajlatuk miatt kisebbek a fűtési költségek.

A zöldátállást az elemzők úgy látják, az ESG „abszolút európai”, politikai téren az figyelhető meg, ahogyan a zöldpártok kiszorulnak a parlamentekből, úgy lazulnak ezek a szabályozások is. Németh Dávid kiemelte, az ESG a kisebb cégeket nem érintette, így a kkv-szektornak is csak egy részét érinti. A zöldátmenet és a hatékonyság szerinte megfér egymás mellett.