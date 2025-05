Ekkor állhat üzembe a hidrogénbusz Kecskeméten

Zöld jelzést kaptak Kecskemét első hidrogénbuszai: a Solaris tájékoztatása szerint már aláírták a szerződést – számolt be a Magyarbusz.info. A portál még februárban számolt be arról, hogy Kecskemét első két üzemanyagcellás hajtásrendszerű autóbuszának megvásárlására kiírt közbeszerzést a kategória éllovasának számító Solaris nyerte. A Magyarbusz.info most a gyártónál érdeklődött arról, hogy a felek aláírták-e már a beszerzési megállapodást, és mikorra várható a járművek érkezése.

A lengyel gyártó a város megismételt pályázatán nettó 541 376 146 forintért kínálta a két vadonatúj, üzemanyagcellás járművet, melyek beszerzése a HUMDA Zrt. által biztosított, nettó 544,3 millió forintos, százszázalékos intenzitású támogatásból valósulhat meg. A Solaris ajánlata mintegy 65 millió forinttal bizonyult kedvezőbbnek a közbeszerzési eljárásban szereplő másik ajánlatnál.

A projekt előrehaladásával kapcsolatban a gyártó most azt jelezte, hogy a Kecskeméti Közlekedési Központ és a Solaris Bus & Coach közötti szállítási szerződést március 6-án írták alá.

A két új, kibocsátásmentes Solaris Urbino 12 hydrogen autóbusz szállítása pedig a szerződésben vállalt 15 hónapos határidőn belül, 2026 első felében történhet meg.

A két jármű érkezése Kecskemét egy átfogóbb, hosszabb távra szóló fejlesztési elképzelésének első lépését jelenti. Beszerzésük és tartós tesztüzemük elsősorban azt a célt szolgálja, hogy Kecskemét gyakorlati tapasztalatokat szerezzen a hidrogéntechnológia üzemeltetéséről és hatékonyságáról.

A teszteredmények alapján a város egy nagyobb léptékű fejlesztés előkészítését is elindíthatja, amely egy teljes energetikai lánc kiépítését, valamint további nyolc hidrogénhajtású jármű forgalomba állítását is magában foglalhatja 2028 végéig. A távlati tervek között egy ambiciózus célkitűzés is szerepel, miszerint 2040-ig összesen 74 darab hidrogén üzemanyagcellás autóbuszt állítana üzembe a város.

A hidrogénbusz jól vizsgázott a tavalyi teszten

Kecskeméten egyébként tavaly márciusban tesztelték a Solaris Urbino 12 hydrogen típusú hidrogén üzemanyagcellás demobuszt. A tesztüzem tapasztalatai és a város sajátosságai alapján helyi szakemberek úgy látják, a hidrogénbuszok hosszú távon is életképes megoldást kínálhatnak Kecskeméten, a hidrogénalapú technológia nemcsak a városi közlekedésben, hanem más közszolgáltatásokban és ipari célokra is használható lehet.

Kecskemét, mint a hidrogén technológia úttörő alkalmazója, és a hidrogén szakmai műhelyt működtető Neumann János Egyetem városa, tovább csökkentheti szén-dioxid-kibocsátását, és példát is adhat más települések számára a fenntartható városüzemeltetés kialakításában – fogalmaztak. Hozzátették: a megfelelő pályázati források biztosítása kulcsfontosságú a sikeres átállásban és a hidrogéntechnológia terjesztésében.