Magyarország kölcsönösen előnyös vámmegállapodásra törekszik az Egyesült Államokkal

Tarpataki Tamás a globális vámháború agrárgazdasági összefüggéseiről tartott előadásában arról beszélt: az amerikai elnök 2024-es kampányígéretei radikális változásokat irányoztak elő az Egyesült Államok politikájában, amelyek számos területen azóta megvalósultak vagy folyamatban vannak. Ezek között is kiemelt helyen szerepel a gazdaság és adópolitika, valamint a külkereskedelmi deficit kezelését célzó univerzális importvámok.

Tarpataki Tamás szerint Donald Trump nem büntetni akar, a vámháború sem egy ostor, egyszerűen megpróbál az amerikai gazdaság stabilitását szolgáló intézkedéseket hozni

Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds

Emlékeztetett: utóbbi kapcsán Donald Trump áprilisban bejelentette, hogy az Európai Unióra 20 százalékos viszonossági többletvám kivetését tervezi egyebek mellett agrár- és élelmiszeripari termékekre vonatkozóan, majd ennek 90 napos felfüggesztéséről hozott döntést. Az unió válaszul 21 milliárd euró értékű importtermékkört lefedő intézkedéscsomagot fogadott el, amelyet Magyarország nem támogatott, és amely mintegy 180 millió eurós magyar importot is érint. Ennek életbe lépését július 14-ig Brüsszel szintén felfüggesztette – fűzte hozzá a helyettes államtitkár.

Szavai szerint Európa igyekszik tárgyalásos úton megoldást találni erre a helyzetre, miközben az „óvatosság jegyében” válaszintézkedésekre is készül, ugyanakkor „tényleges ellenintézkedés nincs az asztalon, jelenleg a kondérban fő ez a leves”. Amennyiben az amerikai többletvámok életbe lépnek, az a hazai agrárgazdaságra is jelentős hatással lesz: a magyar exportőrök esetében bevételkieséssel, versenyhátránnyal, akár piaci átrendeződéssel is kell számolni – húzta alá Tarpataki Tamás.

Általánosságban pedig emellett a vámháború növeli a költségeket és az inflációt, csökkenti a nyereségességet és a fogyasztói vásárlóerőt, negatívan hat a keresletre és a beruházási kedvre, továbbá a fogyasztói bizalomra. Ráadásul fokozza a geopolitikai kockázatot és átrendezi az ellátási láncokat is – sorolta. Rámutatott: „az USA elnöke nem büntetni akar, a vámháború sem egy ostor, egyszerűen megpróbál az amerikai gazdaság stabilitását szolgáló intézkedéseket hozni”. Ezzel együtt azonban tény, hogy Donald Trump „bedobta a követ a tóba, és az talán a második világháború óta nem látott, erős hullámokat vet” – mondta, jelezve, hogy a pontos következmények ma még nem láthatók előre.