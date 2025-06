Borravalót mindig adunk, de mennyit?

A jogszabályváltozásoknak köszönhetően 2025 januárjától a bankkártyával adott borravaló még szélesebb körben vált adó- és járulékmentessé – ez jelentősen ösztönözheti a digitális borravalóadást. A vendéglátósok körében végzett, borravalógyakorlatot vizsgáló kutatása alapján a vendéglátósok 42 százaléka azt tapasztalta, hogy a fogyasztók szívesebben adnak borravalót, ha azt bankkártyával is egyszerűen megtehetik – írja közleményében a HelloPay.

A borravaló adásának lendületet adott a bankkártyás fizetés lehetősége

Fotó: Borbély Zsolt Attila

Kiemelték: a HelloPay Direktborravaló rendszert használó helyek még biztatóbb eredményekről számoltak be: csaknem hetven százalékuk szerint az ilyen megoldásokkal a vendégek még motiváltabbak a borravaló adásában. Éttermek esetében például a vendégek 49 százaléka maga mondja meg, hogy mennyit szeretne hozzáadni a végösszeghez – digitálisan. Szórakozóhelyeken jellemzőbb, hogy a terminálon írják be az összeget. „A jogszabálymódosítást pozitívan fogadta a piac, hiszen szélesebb körben elérhetővé tette a digitális borravaló intézményét, ugyanakkor közvetett esetben feladatot is rótt a szereplőkre” – mondta Varga Norbert, a HelloPay ügyvezetője.

A borravaló adminisztrációja a legtöbb helyen új kihívást jelent: a jogszabály szerint nyilván kell tartani az adott műszakban dolgozó munkavállalókat, és a kifizetett borravaló mértékét is, ha az nem közvetlenül a dolgozó számlájára érkezett. A változás ugyanakkor nem jelent újdonságot azoknak, akik eddig is használták az innovatív fizetési rendszereket.

A szervizdíj nem helyettesíti a borravalót

A jogszabálymódosítás részeként a helyben fogyasztás esetén a szervizdíj mértéke magánszemélyek számára 15, cégek számára pedig húsz százalékban lett maximálva. Ennek ellenére a vendéglátósok 92 százaléka nem változtat eddigi gyakorlatán, az átlagos szervizdíj arány továbbra is 11 százalék körül mozog. Minden ötödik vendéglátóhely számol fel ilyen díjat – leginkább éttermekben.

A borravaló adását egyértelműen a szolgáltatással való elégedettség motiválja, illetve a vendéglátósok (22 százalék) szerint a törzsvendégek is extra pénzzel honorálják a figyelmes felszolgálást. Az pedig csupán a vendégkör 13 százalékát befolyásolja, hogy a számla végösszege tartalmaz-e szervizdíjat. A megkérdezettek tapasztalatai alapján a borravalót adók több mint fele legfeljebb öt százalékot ad, 38 százalékuk pedig öt és tíz százalék közöttit. A közbeszédben gyakran emlegetett tíz százalékot csupán a vendégek két százaléka fizeti meg. A HelloPay rendszerét használó vendéglátóegységek tapasztalata szerint a Direktborravaló funkció egyszerűsíti a működést, mivel nem szükséges nyilvántartást vezetni, biztosítja az adómentességhez szükséges „közvetlenséget”, és a dolgozók számára is motiváló.

A felmérésből kiderült, hogy a vendéglátósok számára egyre fontosabb szempont a munkatársak hosszú távú, motivált megtartása, a kellemes munkakörnyezet biztosítása, és a munkavállalók jóléte, boldogsága – írja a kutatás összegzéseként a HelloPay.