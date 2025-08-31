Otthon Start Programlakásvásárlás
magyar

Hétfőn indul az Otthon start program

Az Otthon Start Program akár 25 évre felvehető fix 3 százalékos kamattal kiszámíthatóságot, biztonságot, tervezhetőséget biztosít.

Magyar Nemzet
2025. 08. 31. 8:49
Illusztráció Fotó: Szabad Föld/Kállai Márton Forrás: Fotó: Kállai Márton Szabad Föld
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Pár óra és indul az Otthon Start Program, amely fiatalok tízezreinek nyitja meg ez első otthon megszerzésének lehetőségét. A Fix 3%-os hitelprogram érdemi segítséget nyújt a fiataloknak, hogy a szülői házból, az albérletből első saját lakásukba költözhessenek - írta Panyi Miklós a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára legfrisebb Facebook bejegyzésében.

Az alacsony kamat a piaci hitelhez képest havonta 30-40 százalékkal alacsonyabb törlesztőrészletet jelent, ami több tízezer, vagy akár százezer forintos havi megtakarítást tesz lehetővé. A havi törlesztőrészlet ezáltal sok esetben alacsonyabb lesz, mint a bérleti díj.

A 10 százalékos önerő abban segít, hogy azok a fiatalok is bekapcsolódhassanak a programba, akik csak egy kisebb összegű megtakarítással rendelkeznek. A lehetőségek és a kedvezmények azonban még ennél is szélesebbek. A hitel kombinálható más otthonteremtési és a fiatalok életkezdését támogató programokkal, így a Babaváró kölcsönnel, a munkáshitellel, a falusi Csokkal, továbbá a Csok Plusszal is. Ezek a támogatások a fiatalokat egyrészről segíthetik az önerő megteremtésében, másrészről további jelentős kedvezményeket biztosítanak - írta Panyi Miklós. 

Az Otthon Start Program Európa legerősebb, fiatalokat célzó otthonteremtési programja. A Fix 3%-os hitellel minden fiatal számára megnyílik a lehetőség, hogy egy nagyot léphessen előre, hamarabb elhagyhassa a szülői házat, az albérlet helyett megvegye első saját lakását.

Miközben az ellenzék adóemeléseken dolgozik, mi elindítjuk a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési programot.

Miközben az ellenzék havonta több tízezer forintot venne el a magasabb személyi jövedelemadókon keresztül, addig mi havi akár százezer forintos megtakarítást jelentő elsőlakás-programot indítunk - jegyzte meg Panyi Miklós.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Magyar Péter közéleti koporsójába a legjobb cimborája verte be az utolsó szöget

Felhévizy Félix avatarja

Vége a dalnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.