Nagy István: Magyar élelmiszerre 200 milliárd – de kik kapják?

Nagy István kiemelte, nemzetgazdasági és élelmiszer-biztonsági szempontból is fontos cél, hogy a magyar családok asztalára minél több hazai előállítású termék kerüljön, továbbá növekedjen az ágazat versenyképessége is. Ezért a kormány számára kiemelten fontos, hogy olyan, működőképes pályázatokat támogasson, amelyek az agrárium teljes vertikumát segítik. Az élelmiszer- és feldolgozóiparra elkülönített forrás nagysága megközelítőleg 500 milliárd forint, amit a kormány történelmi döntésének köszönhetően, a 80 százalékos társfinanszírozást tesz lehetővé.

Nagy István újabb élelmiszeripari támogatásokat jelentett be

(Fotó: Kallus György/Világgazdaság)

A miniszter rávilágított, hogy nagy népszerűségnek örvendett a „Feldolgozóüzemek komplex fejlesztésének támogatása” című kiírás, arra

összesen 548 darab támogatási kérelem érkezett be,

mintegy 700 milliárd forintos igénnyel.

Az agrártárca a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv forrásainak átcsoportosításával tudja, az eredetileg 150 milliárd forintos pályázati keretösszegen felül, a lehető legnagyobb arányban támogatni a hazai vállalkozások fejlődését.

A beruházási támogatás célja a mezőgazdasági termékek értéknövelése, valamint a piacra jutását elősegítő technológiai fejlesztések megvalósítása. Ennek köszönhetően az egyes élelmiszeripari szereplők a nagyobb léptékű fejlesztéseiket tudják megvalósítani annak érdekében, hogy a magasabb hozzáadott értékű termékekkel versenyképesebb vállalati, termelési struktúrát tudjanak kialakítani.

Kitért arra is, hogy a másik, a hazai kis- és középvállalkozásokat célzó „Feldolgozóüzemek fejlesztésének támogatása” pályázat esetében az Irányító Hatóság az eddigi döntések alapján 554 projektet támogat. Így 34,4 milliárd forint értékben számos vállalkozás újíthatja meg a mezőgazdasági termékek feldolgozását végző termelési technológiáját, korszerűsítheti vagy bővítheti meglévő üzemét, felújíthatja energetikai rendszerét, valamint új eszközöket, gépeket szerezhet be. A miniszter aláhúzta, a döntések mindkét felhívásban folyamatosan születnek a következő hetekben is.