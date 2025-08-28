Nagy István: Magyar élelmiszerre 200 milliárd – de kik kapják?

Rendkívüli

Újabb támogatói döntések születettek az élelmiszeriparban: a feldolgozóüzemek komplex fejlesztését célzó pályázat által 114 beruházás csaknem 200 milliárd forint forrásban részesül. Továbbá a pozitív pályázati döntéseknek köszönhetően számos kisüzem korszerűsíthet és fejleszthet, mert a cél, hogy a magyar családok asztalára több magyar élelmiszer kerüljön – közölte Nagy István agrárminiszter.

Magyar Nemzet
2025. 08. 28. 9:09
Nagy István kiemelte, nemzetgazdasági és élelmiszer-biztonsági szempontból is fontos cél, hogy a magyar családok asztalára minél több hazai előállítású termék kerüljön, továbbá növekedjen az ágazat versenyképessége is. Ezért a kormány számára kiemelten fontos, hogy olyan, működőképes pályázatokat támogasson, amelyek az agrárium teljes vertikumát segítik. Az élelmiszer- és feldolgozóiparra elkülönített forrás nagysága megközelítőleg 500 milliárd forint, amit a kormány történelmi döntésének köszönhetően, a 80 százalékos társfinanszírozást tesz lehetővé.

Nagy István
Nagy István újabb élelmiszeripari támogatásokat jelentett be
(Fotó: Kallus György/Világgazdaság)

A miniszter rávilágított, hogy nagy népszerűségnek örvendett a „Feldolgozóüzemek komplex fejlesztésének támogatása” című kiírás, arra 

  • összesen 548 darab támogatási kérelem érkezett be, 
  • mintegy 700 milliárd forintos igénnyel. 

Az agrártárca a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv forrásainak átcsoportosításával tudja, az eredetileg 150 milliárd forintos pályázati keretösszegen felül, a lehető legnagyobb arányban támogatni a hazai vállalkozások fejlődését. 

A beruházási támogatás célja a mezőgazdasági termékek értéknövelése, valamint a piacra jutását elősegítő technológiai fejlesztések megvalósítása. Ennek köszönhetően az egyes élelmiszeripari szereplők a nagyobb léptékű fejlesztéseiket tudják megvalósítani annak érdekében, hogy a magasabb hozzáadott értékű termékekkel versenyképesebb vállalati, termelési struktúrát tudjanak kialakítani.

Kitért arra is, hogy a másik, a hazai kis- és középvállalkozásokat célzó „Feldolgozóüzemek fejlesztésének támogatása” pályázat esetében az Irányító Hatóság az eddigi döntések alapján 554 projektet támogat. Így 34,4 milliárd forint értékben számos vállalkozás újíthatja meg a mezőgazdasági termékek feldolgozását végző termelési technológiáját, korszerűsítheti vagy bővítheti meglévő üzemét, felújíthatja energetikai rendszerét, valamint új eszközöket, gépeket szerezhet be. A miniszter aláhúzta, a döntések mindkét felhívásban folyamatosan születnek a következő hetekben is.

