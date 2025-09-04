Ez teljesen átírja a magyar digitális világot

A 4iG Csoport szerint elengedhetetlenné vált a jelenleg is különféle technológiákra épülő, hagyományos hálózatainak egységesítése. A 4iG Csoport a nagy kapacitású IP-hozzáférési és -átviteli (DWDM) gerinchálózatok egységesítésére irányuló meghívásos tenderén több nemzetközi iparági szereplő közül választotta ki a nyertes megoldást szállító Nokiát. A 4iG és a Nokia együttműködése már az idei évben elkezdődhet.

A 4iG és a Nokia közösen építi a jövő hálózatát Magyarországon. Fotó: Illusztráció

A 4iG és a Nokia kooperációja biztosítja a lakossági és vállalati ügyfelek szinvonalas kiszolgálását

A Nokia iparágvezető hálózati megoldásaira építve az új rendszer gyors, stabil és biztonságos összeköttetéseket biztosít, és támogatja az ország mesterségesintelligencia-infrastruktúrájának kiépítését is.

Ezáltal egyszerre képes kiszolgálni a jelenlegi és jövőbeni kapacitásigényeket, továbbá megteremti az új digitális szolgáltatások alapját, beleértve a mesterséges intelligencia és az adatközponti kapcsolatok által jelentősen növekvő összeköttetési igényeket. Emellett egy teljesen automatizált, felhőalapú szolgáltatásmodell kialakításával biztosítja a szolgáltató partnerek számára a lakossági és vállalati ügyfelek magasabb szintű kiszolgálását.

Nem csupán hálózatot építünk, hanem alapot teremtünk egy olyan ökoszisztémának, amelyben ügyfeleink és partnereink is biztonságban és kiszámíthatóan tervezhetik a jövőjüket

– mondta Fekete Péter, a 4iG Csoport vezérigazgatója.

„Ahogy a mesterséges intelligencia folyamatosan átalakítja az iparágak és a felhasználók digitális szolgáltatás-fogyasztását, elengedhetetlen egy robusztus, jövőálló és biztonságos hálózati alap megteremtése. A 4iG-vel közös víziónk egy olyan ellenálló, biztonságos, energiahatékony és rugalmasan bővíthető hálózat létrehozása, amely elősegíti az innovációt, és támogatja mind a vállalatok, mind a közösségek digitális törekvéseit” – mondta Matthieu Bourguignon, a Nokia európai hálózati infrastruktúráért felelős szenior alelnöke.

A Nokia és a 4iG stratégiai partnersége egyszerre támogatja