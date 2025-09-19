A teljes keret felére érkeztek már be kérelmek a közvilágítási pályázaton

Több mint ötszáz vidéki kistelepülés jelezte eddig igényét a lámpatestek cseréjét ösztönző támogatásra. A mostanáig befutott kérelmek összértéke meghaladta a kilencmilliárd forintot.

A kormány az ötezer alatti lélekszámú településeket segíti a helyi közvilágítás korszerűsítésében, autonóm szabályozhatóságának kiépítésében. A Jedlik Ányos energetikai program és a Magyar falu program közös felhívásán szeptember végéig várják még a jelentkezőket. A vissza nem térítendő támogatás a beruházás költségeit száz százalékban fedezheti, akár teljes egészében előlegként igényelhető. A kérelmek átlagos összege 18 millió forint, ha ez így marad, a befogadható pályázatok száma akár az ezret is megközelítheti.

A korszerű közvilágítás javítja a közterületek biztonságát, a lakosok komfortérzetét és életminőségét. Az önkormányzatok energiafogyasztásuk csökkentésével kevesebb rezsit fizethetnek, több forrásuk marad egyéb feladataik ellátására. A helyi hatások országos szintre összeadódva erősítik Magyarország energiafüggetlenségét, a hazai fogyasztók ellátásának biztonságát.