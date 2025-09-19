közvilágításEnergiaügyi Minisztériumpályázat

A teljes keret felére érkeztek már be kérelmek a közvilágítási pályázaton

A mostanáig befutott kérelmek összértéke meghaladta a kilencmilliárd forintot.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 9:50
Illusztráció Fotó: Pusztai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Több mint ötszáz vidéki kistelepülés jelezte eddig igényét a lámpatestek cseréjét ösztönző támogatásra. A mostanáig befutott kérelmek összértéke meghaladta a kilencmilliárd forintot. 

A kormány az ötezer alatti lélekszámú településeket segíti a helyi közvilágítás korszerűsítésében, autonóm szabályozhatóságának kiépítésében. A Jedlik Ányos energetikai program és a Magyar falu program közös felhívásán szeptember végéig várják még a jelentkezőket. A vissza nem térítendő támogatás a beruházás költségeit száz százalékban fedezheti, akár teljes egészében előlegként igényelhető. A kérelmek átlagos összege 18 millió forint, ha ez így marad, a befogadható pályázatok száma akár az ezret is megközelítheti.

A korszerű közvilágítás javítja a közterületek biztonságát, a lakosok komfortérzetét és életminőségét. Az önkormányzatok energiafogyasztásuk csökkentésével kevesebb rezsit fizethetnek, több forrásuk marad egyéb feladataik ellátására. A helyi hatások országos szintre összeadódva erősítik Magyarország energiafüggetlenségét, a hazai fogyasztók ellátásának biztonságát.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekfantomkormány

Lejtmenetben Európa fantomkormányai

Sümeghi Lóránt avatarja

Nyugat-Európában a polgárok egyre elégedetlenebbek azokkal a kormányokkal, amelyek semmibe vették a népakaratot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu