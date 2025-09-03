AldiMohuMEREkiskereskedelem

Aldi ügyvezető: új időszámítás kezdődik, kemény üzenet a Mohunak és az orosz diszkontnak

Az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt országos ügyvezetője, Bernhard Haider több erős üzenetet is megfogalmazott a Világgazdaságnak adott interjúban. Bejelentette, napokon belül változik az áruházlánc nyitvatartása, az Aldi közben erősíti árleszállítási akcióit, új boltkoncepciót tesztel, és bővíti hálózatát. Emellett komoly kritikát is megfogalmazott a Mohu üvegvisszaváltási rendszerével szemben, valamint üzent a nyitást terveket fontolgató orosz Mere láncnak is.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 12:28
Az Aldi teszteli az új boltkoncepciót, az árukat át fogják csoportosítani. Fotó: Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság
Bernhard Haider, az Aldi Magyarország országos ügyvezetője ritkán ad interjút a sajtónak, ezúttal kivételt tett a Világgazdasággal, és több meglepő bejelentéssel is előállt. Az egyik legfontosabb: az Aldi üzleteinek nyitvatartási ideje hamarosan változik. De az üvegvisszaváltás kérdését, a bérezést és a magyar beszállítók kezelését is érintette. 
 

aldi
Aldi nyitvatartása: napokon belül megváltozik az összes boltba/ Vémi Zoltán/Világgazdaság

Élelmiszerárak emelkedése - mi van a háttérben

A Világgazdaság azon kérdésére, hogy miért drágul az élelmiszer, az ügyvezető elmondta: az árnövekedést elsősorban a magas rezsiköltségek, a növekvő termékdíjak és az emelkedő munkaerőköltségek okozzák, így a beszállítói árak is emelkednek, ami részben a kiskereskedelmen is nyomot hagy. Kiemelte, a vállalat azon dolgozik, hogy a vásárlók terheit enyhítse: szeptembertől nyugdíjas élelmiszerutalvány mellé 1000 Ft-os kupont adnak, ha a vásárlás meghaladja a 8000 Ft-ot, hogy erről lapunk is írt korábban. Arra is felhívta a figyelmet, hogy:  

a  magyar fogyasztók nagyon óvatosak és a többletjövedelmet nem fogyasztásra fordítják, hanem tartalékolnak. Ez látszik a megtakarítási rátából is, ami az Európai Unióban Magyarországon az egyik legmagasabb.


Árleszállítás, új boltkoncepció

A vállalat több mint 150 terméknél tartós árcsökkentést hajtott végre, és ha a piac kiszámíthatóbb lenne, akár 300–400 terméket foglalna magába az akciós kör - jelezte az interjúban Haider. Emellett öt boltban már tesztelik az új bolti arculatot: a bejáratnál lesz a jövőben a friss részleg (pl. zöldség, hús), szélesebb folyosókat alakítanak ki, hosszabb hűtőket telepítenek, több lesz az élelmiszer és kevesebb az egyéb árucikk, emellett egyszerűbb lesz polcrendszer. Az új koncepció a vásárlói és munkavállalói élmény növelését szolgál - fűzte hozzá. 
Beszélt arról is, hogy a MOHU által kezdeményezett szerződésmódosítását  - csökkentik az üvegvisszaváltási díjat - nem tartja fairnek, így tovább romlik egy általuk nyújtott, eleve veszteséges szolgáltatás eredményessége. Mivel az Aldi saját költségén, hozzáépítésekkel az eladótéren kívülre helyezte a visszaváltó automatákat, hogy tisztább legyen az üzlet, és ne alakuljanak ki sorok a vásárlók és a visszaváltók között. Álláspontja szerint a Mohu által csökkentett üvegvisszaváltási kezelési díj álláspontja szerint nem fair, saját költségű működési zavar-nak nevezte Haider. Az ilyen egyoldalú változtatások éves szinten akár közel egymilliárd forintos veszteséget okozhatnak - emelte ki. 
 

Mi lesz, ha jön az orosz Mere? 

A magyar diszkontpiacra belépni tervező orosz Merével kapcsolatban Haider úgy reagált: a helyzet nem kiszámítható – a magyar piacon hosszú évtizedes tapasztalattal rendelkező, hatékony beszállítói hálózattal rendelkező szereplők vannak jelen, amelyeket nem lesz könnyű felülmúlni. Jelezte viszont: az, hogy az Aldi kiemelten kezeli a magyar beszállítók támogatását: 

  • a friss hús kizárólag magyar, 
  • a tejtermékek 60 százaléka, 
  • nyáron a zöldség‑gyümölcs 70 százaléka hazai, 
  • összes kínálatuk nagyjából kétharmada magyar eredetű 

 

Aldi nyitvatartás változás – vasárnapi korai nyitás

Bejelentette, hogy várhatóan szeptember közepétől az Aldi vasárnaponként már reggel 7-kor nyit, egy órával korábban, mint korábban Emellett vasárnaponként 19 óráig tartanak nyitva, friss árukészlettel (zöldség, hús stb.) és pékárukkal várva a vásárlókat. A munkavállalók bérezése kapcsán elmondta, az áruházi dolgozói kezdő bruttó bér 521 ezer Ft/hó, egy év után 541 ezer; üzletvezető kezdő bér közel 1 millió Ft, legmagasabb akár 1,5 millió. Informatika területen is versenyképes fizetés jár. 2025 január 1-től az értékesítés, logisztika és irodai pozíciókban 8 százalékos, míg IT területen 6,5 százalékos béremelést vezettek be, a következő növelésről az év végén döntenek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

