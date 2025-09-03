Aldi ügyvezető: új időszámítás kezdődik, kemény üzenet a Mohunak és az orosz diszkontnak

Bernhard Haider, az Aldi Magyarország országos ügyvezetője ritkán ad interjút a sajtónak, ezúttal kivételt tett a Világgazdasággal, és több meglepő bejelentéssel is előállt. Az egyik legfontosabb: az Aldi üzleteinek nyitvatartási ideje hamarosan változik. De az üvegvisszaváltás kérdését, a bérezést és a magyar beszállítók kezelését is érintette.



Aldi nyitvatartása: napokon belül megváltozik az összes boltba/ Vémi Zoltán/Világgazdaság

Élelmiszerárak emelkedése - mi van a háttérben

A Világgazdaság azon kérdésére, hogy miért drágul az élelmiszer, az ügyvezető elmondta: az árnövekedést elsősorban a magas rezsiköltségek, a növekvő termékdíjak és az emelkedő munkaerőköltségek okozzák, így a beszállítói árak is emelkednek, ami részben a kiskereskedelmen is nyomot hagy. Kiemelte, a vállalat azon dolgozik, hogy a vásárlók terheit enyhítse: szeptembertől nyugdíjas élelmiszerutalvány mellé 1000 Ft-os kupont adnak, ha a vásárlás meghaladja a 8000 Ft-ot, hogy erről lapunk is írt korábban. Arra is felhívta a figyelmet, hogy:

a magyar fogyasztók nagyon óvatosak és a többletjövedelmet nem fogyasztásra fordítják, hanem tartalékolnak. Ez látszik a megtakarítási rátából is, ami az Európai Unióban Magyarországon az egyik legmagasabb.



Árleszállítás, új boltkoncepció

A vállalat több mint 150 terméknél tartós árcsökkentést hajtott végre, és ha a piac kiszámíthatóbb lenne, akár 300–400 terméket foglalna magába az akciós kör - jelezte az interjúban Haider. Emellett öt boltban már tesztelik az új bolti arculatot: a bejáratnál lesz a jövőben a friss részleg (pl. zöldség, hús), szélesebb folyosókat alakítanak ki, hosszabb hűtőket telepítenek, több lesz az élelmiszer és kevesebb az egyéb árucikk, emellett egyszerűbb lesz polcrendszer. Az új koncepció a vásárlói és munkavállalói élmény növelését szolgál - fűzte hozzá.

Beszélt arról is, hogy a MOHU által kezdeményezett szerződésmódosítását - csökkentik az üvegvisszaváltási díjat - nem tartja fairnek, így tovább romlik egy általuk nyújtott, eleve veszteséges szolgáltatás eredményessége. Mivel az Aldi saját költségén, hozzáépítésekkel az eladótéren kívülre helyezte a visszaváltó automatákat, hogy tisztább legyen az üzlet, és ne alakuljanak ki sorok a vásárlók és a visszaváltók között. Álláspontja szerint a Mohu által csökkentett üvegvisszaváltási kezelési díj álláspontja szerint nem fair, saját költségű működési zavar-nak nevezte Haider. Az ilyen egyoldalú változtatások éves szinten akár közel egymilliárd forintos veszteséget okozhatnak - emelte ki.

