Az elemzők szerint sem indokolt Magyarország leminősítése

Az aggodalmakkal szemben az Erste elemzőinek véleménye szerint nem kell tartani attól, hogy a választás előtti időszakban túlságosan elszalad a költségvetési hiány, hiszen a kormányzat készül az utolsó negyedévben esedékes hitelminősítői döntésekre. Az S&P kezdi majd a sort (október 10.), pont az a hitelminősítő, amely eddig a legrosszabb – egy fokkal a bóvli feletti – értékelést adta.

A magyar államadósság semmiképpen sem értékelhető bóvliként, ezért kicsi a leminősítés valószínűsége Fotó: Hans Lucas/AFP

Nyeste Orsolya, az Erste makroelemezője szerint a magyar szuverén adósság semmiképpen sem értékelhető bóvliként, ezért kicsi a leminősítés valószínűsége. A magyar büdzsé jelentősen jobb állapotban van, mint a bóvlikategóriába sorolt országok. Az államadósság idén a GDP 74,4 százalékra nőhet, jövőre viszont 73,9 százalékra csökkenhet az Erste várakozása szerint.

Nagy János, az Erste másik elemzője arra számít, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok között megszülető vámmegállapodás, valamint a német gazdaság várt élénkülése kedvezőbb külső környezetet eredményezhet.

A csökkenő bizonytalanság és a magyar exporttermékek iránti keresletet növekedése a várva várt beruházási fordulatot is elhozhatja. Mindezek eredményeként a GDP 2,3 százalékkal bővülhet 2026-ban – írta cikkében a Világgazdaság. Idén azonban még stagnál – illetve stagnálásközeli növekedést mutat – a magyar gazdaság teljesítménye. Az Erste elemzői az első hónapokban prognosztizált 2 százalékkal szemben most már legfeljebb 0,5 százalékos GDP-növekedést várnak 2025-re.

Jelenleg a hazai gazdaságot itthon csak a háztartások fogyasztása támogatja, a beruházások és az export visszahúzzák a növekedést.

A nagyobb új beruházások közül idén csupán a BMW-nél indulhat meg a termelés.

Csökkenő pályán az infláció

Az árrésstopnak és a viszonylag erős forintárfolyamnak köszönhetően csökkent az infláció mértéke az év első felében, és rövid távon a kockázatok is kiegyensúlyozottabbá váltak. Ugyanakkor a globális élelmiszer- és a hozzá kapcsolódó nyersanyagárak emelkedése, valamint a belföldi gazdák esetében előbb a fagy, majd az aszály okozta károk a mezőgazdasági termelői árak masszív emelkedését eredményezik.