Zsigó Róbertárréscsökkentés

Megvédik a családokat az indokolatlan áremelésektől

Saját pénztárcájukon érzékelhetik a családok az árréscsökkentés hatását. Több termékcsoportban akár 20 százalékos árcsökkenés is bekövetkezett év eleje óta.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 16:49
CBA Üröm közért abc bevásárlás market abc tejtermék tej tejföl joghurt bolt eladó vásárló
illusztráció Fotó: Hegedűs Márta
A legfrissebb adatok szerint az árréscsökkentéssel az év eleji árakhoz képest a drogériai termékek átlagosan 26,6, az élelmiszerek pedig 19,6 százalékkal lettek olcsóbbak - jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebookra kedden feltöltött videónyilatkozatában.

20250317 Kaposvár Több élelmiszer tekintetében megjelent az árcsökkenés a boltokban hétf?n. Március 17-én lépett életbe az árréstop, melynek keretében a kormány április végéig 30 alapvet? élelmiszer árrésének korlátozását rendelte el. Az általunk megkérdezett vásárlók szerint látszik az árcsökkentés, de több termék ugyanannyiba kerül, mint a hétvégén.Fotó: Lang Róbert lrSomogyi Hírlap
A családok számára egy nagy bevásárlásnál jól érzékelhető az árcsökkenés. / Fotó: Lang Róbert

Ezért volt szükség az árrésstopra

Zsigó Róbert közölte: az év elején azért szabadultak el az árak, mert a multik nyerészkedtek az extraprofittal, és korábban például a mosogatószer, a mosópor vagy a tusfürdő esetében több mint 30 százalékos árrést alkalmaztak. A politikus hangsúlyozta, a családok számára egy nagy bevásárlásnál jól érzékelhető az árcsökkenés. 

Több terméket is felmutatott példaként: az általa kiválasztott sajt árréscsökkentés nélkül kilónként 1020 forinttal többe kerülne, míg a tej 172 forinttal, a liszt 184 forinttal, a tisztítószer 344 forinttal, a tusfürdő 120 forinttal, a sampon 700 forinttal, a mosószer 707 forinttal lenne drágább.

"Tehát mondhat bárki bármit. Hogyha olcsóbb a sajt, a tej, a liszt, a sampon, a tisztítószer, a mosószer vagy éppen a pelenka, az kedvez a családoknak. Erről kár vitatkozni. Továbbra is megvédjük a családokat és az időseket az indokolatlan áremelésektől és az áremelőktől" - fogalmazott a videóban Zsigó Róbert.

