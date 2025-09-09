Egynapos repülős utak: valódi trend vagy múló divat?

Meglehetősen népszerűvé vált egy új utazási trend, az extrém rövid, egynapos repülős utak, amelynek lényege, hogy reggel felpattanunk egy olcsó repülőre, elutazunk egy vágyott helyre, ott begyűjtjük a lehető legtöbb élményt, majd egy késő esti járattal már vissza is térünk. Ezeket az ultra rövid kiruccanásokat úgy hirdetik, mint a világ megismerésének egyik módját, amelyekkel időt és pénzt lehet megtakarítani.

Többen arra használják az egynapos repülős utak nyújtotta lehetőséget, hogy világot lássanak. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Egynapos repülős utak: hype vagy valódi trend?

Számos utas osztja meg rendszeresen egynapos élményeit a közösségi felületeken, hogy másokat is inspiráljon, de mennyire keresettek valójában ezek az extrém rövid vakációk, és mire elegendők?

A Kiwi.com foglalási adatai alapján ez inkább egy hype a közösségi médiában, semmint valódi trend.

Az év eleje óta az egynapos, szuper rövid utak aránya mindössze 0,96 százalékot tesz ki az összes foglalásból Magyarországon, ami még a tavalyi 1,26 százaléknál is alacsonyabb. Világszinten pedig ezeknek az utaknak az aránya még ennél is kisebb: idén és tavaly is csupán 0,3 százalékot tettek ki

– mondta Daniela Chovancová, a Kiwi.com sajtókapcsolati menedzsere lapunk azon kérdésére, hogy mennyire növekedett meg az utóbbi időben az egynapos utakra repülőjegyet vásárlók száma. A Kiwi.com munkatársát arról is kérdeztük, melyek az egynapos repülős utak kedvelt célpontjai. Mint mondta, a magyarok körében az egynapos utak leggyakoribb úti célja

Milánó,

ezt követi Róma,

Berlin,

majd Velence.

Daniela Chovancová szerint ha tehát valóban trendről lehetne beszélni, akkor leginkább Olaszország lenne az az ország, ahová a magyarok a legszívesebben kiugranának egy napra, hogy például megigyanak egy eszpresszót.

Ennyi időt tölthetnek az egynapos repülős utakon résztvevők a célállomásokon

Hogy ténylegesen mennyi hasznos időt tölthet az ilyen extrém rövid vakációkor egy utas a tervezett célponton? Ha a legkeresettebb útitervet vesszük alapul, akkor az utas reggel 6.10-kor indulna Budapestről, és 7.50-re érne a milánói Bergamo repülőtérre. Körülbelül egy óra alatt jutna be a városközpontba. A visszaút ugyanerről a repülőtérről 21.55-kor indulna, így nagyjából 19 óra körül kellene elindulni a belvárosból. Így körülbelül tíz óra lenne arra, hogy „élvezze” a várost. Természetesen beleférne ebbe egy remek olasz kávé és finom olasz ételek, néhány Instagram-kompatibilis fotó, de valószínűleg az utazó nem tudna igazán mélyen elmerülni a helyi kultúrában.