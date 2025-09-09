Egynapos repülős utak: valódi trend vagy múló divat?

Rendkívüli

Számos, turisztikai szempontból felkapott európai város évek óta küzd a drasztikusan megemelkedett látogatószámmal. A túlturizmust erősítik az egynapos repülős utak is, amelyek gyakorlatilag szinte csak arra jók, hogy megigyunk egy jó olasz kávét, vagy elfogyasszunk egy eredeti pizzát és természetesen lőjünk róla egy szelfit a közösségi oldalra. De mit nyújtanak ezek az utak, és mennyire népszerűek?

Gazsó Rita
2025. 09. 09. 5:25
Fotó: Vémi Zoltán
Meglehetősen népszerűvé vált egy új utazási trend, az extrém rövid, egynapos repülős utak, amelynek lényege, hogy reggel felpattanunk egy olcsó repülőre, elutazunk egy vágyott helyre, ott begyűjtjük a lehető legtöbb élményt, majd egy késő esti járattal már vissza is térünk. Ezeket az ultra rövid kiruccanásokat úgy hirdetik, mint a világ megismerésének egyik módját, amelyekkel időt és pénzt lehet megtakarítani.

egynapos repülős utak
Többen arra használják az egynapos repülős utak nyújtotta lehetőséget, hogy világot lássanak. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Egynapos repülős utak: hype vagy valódi trend?

Számos utas osztja meg rendszeresen egynapos élményeit a közösségi felületeken, hogy másokat is inspiráljon, de mennyire keresettek valójában ezek az extrém rövid vakációk, és mire elegendők? 

A Kiwi.com foglalási adatai alapján ez inkább egy hype a közösségi médiában, semmint valódi trend. 

Az év eleje óta az egynapos, szuper rövid utak aránya mindössze 0,96 százalékot tesz ki az összes foglalásból Magyarországon, ami még a tavalyi 1,26  százaléknál is alacsonyabb. Világszinten pedig ezeknek az utaknak az aránya még ennél is kisebb: idén és tavaly is csupán 0,3 százalékot tettek ki

– mondta Daniela Chovancová, a Kiwi.com sajtókapcsolati menedzsere lapunk azon kérdésére, hogy mennyire növekedett meg az utóbbi időben az egynapos utakra repülőjegyet vásárlók száma. A Kiwi.com munkatársát arról is kérdeztük, melyek az egynapos repülős utak kedvelt célpontjai. Mint mondta, a magyarok körében az egynapos utak leggyakoribb úti célja 

  • Milánó, 
  • ezt követi Róma, 
  • Berlin, 
  • majd Velence. 

Daniela Chovancová szerint ha tehát valóban trendről lehetne beszélni, akkor leginkább Olaszország lenne az az ország, ahová a magyarok a legszívesebben kiugranának egy napra, hogy például megigyanak egy eszpresszót.

Ennyi időt tölthetnek az egynapos repülős utakon résztvevők a célállomásokon

Hogy ténylegesen mennyi hasznos időt tölthet az ilyen extrém rövid vakációkor egy utas a tervezett célponton? Ha a legkeresettebb útitervet vesszük alapul, akkor az utas reggel 6.10-kor indulna Budapestről, és 7.50-re érne a milánói Bergamo repülőtérre. Körülbelül egy óra alatt jutna be a városközpontba. A visszaút ugyanerről a repülőtérről 21.55-kor indulna, így nagyjából 19 óra körül kellene elindulni a belvárosból. Így körülbelül tíz óra lenne arra, hogy „élvezze” a várost. Természetesen beleférne ebbe egy remek olasz kávé és finom olasz ételek, néhány Instagram-kompatibilis fotó, de valószínűleg az utazó nem tudna igazán mélyen elmerülni a helyi kultúrában.

Tartós utazási forma vagy csak múló divat?

A Kiwi.com adatai szerint ez nem valódi trend, sokkal inkább a közösségi médiában felkapott jelenség. Ennek épp az ellenkezőjét tapasztalta a Kiwi.com. Idén márciusban Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban, Romániában és Spanyolországban végzett reprezentatív kutatást, amely azt mutatta, hogy az ott élő fiatalok számára a legizgalmasabb és leginkább kipróbálni vágyott utazási forma egy valóban feltörekvő trend, a„calmcationing”, amely az utazás során a pihenésre, a tudatosságra és a nyugalom átélésére helyezi a hangsúlyt. A megkérdezett magyar fiatalok 38 százaléka válaszolta, hogy idén ezt szeretné leginkább átélni. 

Ugyanebben a kutatásban a magyar válaszadók 80 százaléka elmondta, hogy bár szereti felkeresni az adott ország legismertebb látványosságait, mindig szakít időt arra is, hogy felfedezzen különleges, kevésbé ismert helyszíneket is. Ez pedig olyasmi, amit egy egynapos utazás során szinte lehetetlen megvalósítani.

Az utazásszervezők és természetesen a szolgáltatók a hosszabb tartózkodást és a kevesebb repülést szorgalmazzák, de vajon hogy vélekedik egy repülőjegyeket kínáló társaság erről az utazási formáról? Daniela Chovancová úgy fogalmazott, a Kiwi.com célja, hogy az utazást mindenki számára elérhetővé tegye. 

Hisszük, hogy minél többet utazik valaki és ismerkedik más kultúrákkal, annál nyitottabbá válik, és annál könnyebben képes felülemelkedni a különbségeken. A költségbarát utazás elkötelezett támogatóiként valljuk, hogy az egyik legjobb „budget travel hack” az, ha úgy élsz, mint a helyiek.

– Ez azonban kevés idő alatt nem megvalósítható, hiszen ahhoz, hogy megismerd és valóban élvezd az országot, amit meglátogatsz, időt kell rá szánnod – véli.

