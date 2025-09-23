Egyre fényesebbek a magyar falvak

A Jedlik Ányos energetikai program és a Magyar falu program közös felhívása 18 milliárd forinttal segíti a vidéki kistelepüléseket az energiatakarékos lámpatestek telepítésében. Mostanáig 572 önkormányzat nyújtott be igénylést Abaújalpártól Zsurkig összesen 10,4 milliárd forint értékben – jelezte keddi Facebook-bejegyzésében az Energiaügyi Minisztérium.

A pályázaton százszázalékos vissza nem térítendő támogatás nyerhető el, ami akár teljes egészében előlegként is kifizethető.

A falvak így nemcsak önerő, hanem bármilyen előzetes ráfordítás nélkül belevághatnak a fejlesztésekbe.

Jelentkezni szeptember végéig lehet, egy település legfeljebb 50 millió forintot kaphat. A korszerű közvilágítás olcsóbban üzemeltethető, a fejlesztésekkel a falvak energiafogyasztása és rezsije csökkenthető.