  • Ezrével vágják a disznókat, beütött a valaha volt legnagyobb járvány a szomszédos országban
sertéspestisHorvátországállatállomány

Mintegy tízezer sertés levágását rendelték el ezen a héten a horvátországi Kelet-Baranya régióban az országban eddig feljegyzett legjelentősebb afrikai sertéspestis járványa miatt. A Magyarországgal határos régióban egyelőre nem sikerült megállítani a járványt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 14:39
Illusztráció Fotó: AFP
Az állatok levágása elkerülhetetlen – hangsúlyozta David Vlajcic horvát mezőgazdasági miniszter, miután az afrikai sertéspestis (ASP) megjelenése miatt tízezer házisertést kellett levágni az ország kelet-baranyai régiójában. A legnagyobb ASP-kitörés a baranyai Belje Sokolovac vállalat gazdaságában volt, de a vírust az ország keleti részén, Nemetin környékén is kimutatták – számolt be róla az Euromeatnews. A miniszter szerint Horvátországban a valaha feljegyzett legnagyobb járványkitöréssel néznek szembe, de a járvány minden megtett intézkedés ellenére tovább terjed. Ennek oka a tárcavezető szerint kizárólag az emberi tényező – vagyis a felelőtlenség és az illegális tevékenységek.

A hivatalos adatok szerint Horvátország 2023 óta 41 ezer sertést veszített az afrikai sertéspestis miatt, a legutóbbi intézkedéssel a számuk meghaladta az 50 ezret. 

Ez a szám a horvát gazdaságokban élő teljes sertésállomány körülbelül öt százalékát teszi ki. Vlajcic attól tart, hogy ha nem tesznek határozott lépéseket, Horvátország hamarosan egyfajta elszigeteltségbe kerül az Európai Unión belül, ami felbecsülhetetlen károkat okozna a horvát sertéstenyésztési ágazatnak. – Ezt nem fogjuk megengedni – tette hozzá.

Az európai sertéságazatot folyamatosan sújtja az ASP: az uniós szinten nem számottevő termelőnek számító Észtországban például tavasz óta folyamatosak a kitörések, szeptember elején pedig két újabb észt farmon észleltek afrikai sertéspestist. Közülük az egyik ráadásul az ország legnagyobb sertéstelepének egy külön fiaztatója volt. Az illetékes észt hatóság szerint csak ezen a farmon 27 ezer állatot kell leölni, ami a teljes észt sertésállomány közel tizede. Idén pedig összesen ennek dupláját, közel 55 ezer sertést kellett megsemmisíteni, és 125 vaddisznónál diagnosztizáltak ASP-t.

