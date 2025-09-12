EKBforintdevizaforint árfolyamdollár

Kiderült miért kapott ismét erőre a forint

Erősödött péntek reggel a forint árfolyama az euróhoz képest. A hazai deviza péntek délelőtt 10 óra magasságában 391,60 körül mozgott az euróval szemben, miután hajnalban 391 alá is bekukkantott az árfolyam.

Magyar Nemzet
2025. 09. 12. 11:49
A lengyel jegybank döntése a forint árfolyamára is jó hatással lehet Fotó: Shutterstock
A forint euróhoz viszonyított árfolyama utoljára 2024 júniusában volt a mostanihoz hasonlóan erős szinten az euró ellenében, s nincs messze már a 390 forintos lélektani határ sem. 

Több mint egy éve nem látott szinteken mozog a forint árfolyama az euróhoz és dollárhoz képest (Fotó: Shutterstock)

A Világgazdaság szeirnt, amerikai hírre kapott új erőre a forint. Nagyot erősödött reggelig a hazai deviza, az euró és a dollár is veszített a forint ellenében. Az euró 1,1730 dollárra erősödött a csütörtöki hírekre péntek reggelre, s a lendületet a forint is elkapta.

Bár az augusztusi amerikai infláció a várakozásoknak megfelelően a korábbi 2,7 százalékról 2,9 százalékra emelkedett, a maginfláció kitartott 3,1 százalékon. Ráadásul a tengerentúlon a múlt héten 263 ezer főt regisztráltak friss munkanélküliként. Ennél magasabb számra utoljára 2021 októberében volt példa – írja az MBH Bank.

Bár az augusztusi amerikai infláció a várakozásoknak megfelelően a korábbi 2,7 százalékról 2,9 százalékra emelkedett, a maginfláció kitartott 3,1 százalékon. Ráadásul a tengerentúlon a múlt héten 263 ezer főt regisztráltak friss munkanélküliként. Ennél magasabb számra utoljára 2021 októberében volt példa – írja az MBH Bank.

Az Atlanti-óceán innenső oldalán eközben  az Európai Központi Bank (EKB) tartotta csütörtökön kamatdöntő ülését, amelyen a kamatszint tartását jelentették be, így a betéti ráta továbbra is 2,00 százalékon áll. Az ülést követő sajtótájékoztatón Christine Lagarde EKB-elnök elmondta, hogy a növekedési kockázatok kiegyensúlyozottabbak, és a bizonytalanság is csökkent júniushoz képest. Az EKB friss gazdasági prognózisában pozitívabb növekedési pálya és továbbra is célérték közeli infláció szerepel.

Idehaza a KSH közlése szerint az építőipari termelés volumene 0,8 százalékkal nőtt júliusban az előző hónaphoz képest, az előző év azonos időszakához viszonyítva pedig 4,9 százalékos volt a növekedés. A részletes ipari adatok megerősítették, hogy a termelés volumene 2,0 százalékkal bővült júniushoz képest. 
 

