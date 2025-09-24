A cégek és a lakosság is derűlátóbban tekint a gazdaságra

A GKI Gazdaságkutató Zrt. – az EU támogatásával végzett – felmérése szerint szeptemberben a fogyasztók és az üzleti szektor is derűlátóbb kilátásokat fogalmaztak meg, mint augusztusban. A várakozások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe bő 2 ponttal nőtt, s ezzel e mutató tizenegy havi csúcsára emelkedett. A cégek foglalkoztatási hajlandósága és az értékesítési árak várható alakulására vonatkozó összesített várakozás nem változott az előző hónaphoz képest. A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága viszont némileg romlott.

A lakosság is derűtátóbban tekint a jövőre Fotó: Pexels

GKI: Az ipari index tizenöt hónapja nem járt ilyen magasan

A GKI üzleti bizalmi indexe – augusztus után – szeptemberben is 2 ponttal emelkedett az előző felméréshez képest, s ezzel értéke tizenegy havi csúcsra ért fel. Az ipari bizalmi index 2, a szolgáltatói 3 ponttal emelkedett augusztushoz képest, miközben a kereskedelmi és az építőipari mutató nem változott. Az ipari index tizenöt hónapja nem járt ilyen magasan. A közeljövőt illetően továbbra is az építőipar a legkevésbé és az üzleti szolgáltatások a leginkább derűlátó szektor.

A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor az előző felméréshez képest lényegében nem változott. A következő három hónapban a vállalkozások 7 százaléka készül a létszám bővítésére, míg 13 százaléka szűkítené azt. A leginkább optimista két szektor az ipar és az üzleti szolgáltatások, ezzel szemben az építőipar a legkevésbé derűlátó.

A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága szeptemberben valamelyest romlott. Az ipari és az építőipari vállalatok szenvednek leginkább a kiszámíthatóság hiányától. Az ár-indikátor, ami a cégek értékesítési árainak a következő három hónapban várható alakulását mutatja, augusztus után szeptemberben sem változott a megelőző felméréshez képest. A következő három hónapban a cégek 19 százaléka szeretne árat emelni, míg árcsökkentésre 9 százaléka készül.

Javult a nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése is

A GKI fogyasztói bizalmi index értéke szeptemberben 2 ponttal volt magasabb, mint augusztusban. Ezzel e mutató tizenkét havi csúcsára ért fel. Ugyan a lakosság az elmúlt 12 hónapban tapasztalt pénzügyi helyzetét romlónak érezte és a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátásai nem változtak az egy hónappal korábbihoz képest, de az ország következő 12 havi gazdasági helyzetét sokkal kedvezőbbnek látták. A nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése is érdemben javult. A lakosság inflációs várakozása és a munkanélküliségtől való félelme is csökkent az év nyolcadik hónapjához képest.