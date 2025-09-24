Rendkívüli

Kocsis Máté: Kemény megtorlás kell a Szőlő utcai ügy mögött álló hálózattal szemben

GKIlakosságfogyasztás

A cégek és a lakosság is derűlátóbban tekint a gazdaságra

A GKI fogyasztói bizalmi index értéke szeptemberben 2 ponttal volt magasabb, mint augusztusban. Ezzel e mutató tizenkét havi csúcsára ért fel.

Lehoczky Milán
2025. 09. 24. 16:08
A lakosság is optimistább lett Fotó: Hegedűs Márta
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A GKI Gazdaságkutató Zrt. – az EU támogatásával végzett – felmérése szerint szeptemberben a fogyasztók és az üzleti szektor is derűlátóbb kilátásokat fogalmaztak meg, mint augusztusban. A várakozások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe bő 2 ponttal nőtt, s ezzel e mutató tizenegy havi csúcsára emelkedett. A cégek foglalkoztatási hajlandósága és az értékesítési árak várható alakulására vonatkozó összesített várakozás nem változott az előző hónaphoz képest. A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága viszont némileg romlott. 

bolt,nyugdíjas,üzlet,vásárlás GKI
A lakosság is derűtátóbban tekint a jövőre Fotó: Pexels

GKI: Az ipari index tizenöt hónapja nem járt ilyen magasan

A GKI üzleti bizalmi indexe – augusztus után – szeptemberben is 2 ponttal emelkedett az előző felméréshez képest, s ezzel értéke tizenegy havi csúcsra ért fel. Az ipari bizalmi index 2, a szolgáltatói 3 ponttal emelkedett augusztushoz képest, miközben a kereskedelmi és az építőipari mutató nem változott. Az ipari index tizenöt hónapja nem járt ilyen magasan. A közeljövőt illetően továbbra is az építőipar a legkevésbé és az üzleti szolgáltatások a leginkább derűlátó szektor.

A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor az előző felméréshez képest lényegében nem változott. A következő három hónapban a vállalkozások 7 százaléka készül a létszám bővítésére, míg 13 százaléka szűkítené azt. A leginkább optimista két szektor az ipar és az üzleti szolgáltatások, ezzel szemben az építőipar a legkevésbé derűlátó.

A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága szeptemberben valamelyest romlott. Az ipari és az építőipari vállalatok szenvednek leginkább a kiszámíthatóság hiányától. Az ár-indikátor, ami a cégek értékesítési árainak a következő három hónapban várható alakulását mutatja, augusztus után szeptemberben sem változott a megelőző felméréshez képest. A következő három hónapban a cégek 19 százaléka szeretne árat emelni, míg árcsökkentésre 9 százaléka készül. 

Javult a nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése is

A GKI fogyasztói bizalmi index értéke szeptemberben 2 ponttal volt magasabb, mint augusztusban. Ezzel e mutató tizenkét havi csúcsára ért fel. Ugyan a lakosság az elmúlt 12 hónapban tapasztalt pénzügyi helyzetét romlónak érezte és a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátásai nem változtak az egy hónappal korábbihoz képest, de az ország következő 12 havi gazdasági helyzetét sokkal kedvezőbbnek látták. A nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése is érdemben javult. A lakosság inflációs várakozása és a munkanélküliségtől való félelme is csökkent az év nyolcadik hónapjához képest.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekszerzetes

Sátán a templom előtt

Gajdics Ottó avatarja

Egyre fenyegetőbb a mindent elpusztító tűzveszély is, és már gyülekezik a bukott lódoktor körül a hódító horda felajzott csürhéje.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.