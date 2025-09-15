Hatalmas lendülettel kezdte a hetet a forint

Az új hetet is hatalmas lendülettel kezdte a forint, mindkét fontosabb fronton javítani tudott a devizánk egy kisebb reggeli megbicsaklás után. Az euróval szemben 0,2 százalékkal 389,8-ig erősödött a jegyzés, a dollárral szemben pedig 0,2 százalékkal 332,1-ig erősödött a devizánk, ezzel mindkét fronton éves csúcsot állított be a forint, csak úgy, mint a múlt hét végén – írta a Világgazdaság.

A forint erősségének okát alapvetően a jegybanki alapkamatok közti különbözetben érdemes keresni:

a jegybank stabilan tartja magasan a hazai kamatkörnyezetet, ami többek közt kedvez az állampapírpiaci hozamoknak, így serkenti a keresletet a devizánk iránt is,

ezzel szemben az Európai Központi Bank már végzett saját kamatcsökkentési dömpingjével,

míg az amerikai Fed pont a héten szerdán fogja elkezdeni saját enyhítési sorozatát.

Ez arra enged következtetni, hogy a forintnak nemcsak, hogy megmarad a jelenlegi kamatelőnye, de a dollárral szemben még nőni is fog, mégpedig hamarosan. A forint euróval szembeni erejében is vaskosan benne van a dollár: a zöldhasú gyengélkedése ugyanis teret enged a közös deviza ralijának, ami csökkenti a dollár vonzerejét, ezzel megnyitja az utat a befektetői tőke előtt a kisebb, feltörekvő piaci devizák irányába is.

