Hatalmas lendülettel kezdte a hetet a forint

Mindkét fontosabb fronton javítani tudott a devizánk egy kisebb reggeli megbicsaklás után.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15. 11:18
Továbbra is erősödést mutat a forint Fotó: Vémi Zoltán
Az új hetet is hatalmas lendülettel kezdte a forint, mindkét fontosabb fronton javítani tudott a devizánk egy kisebb reggeli megbicsaklás után. Az euróval szemben 0,2 százalékkal 389,8-ig erősödött a jegyzés, a dollárral szemben pedig 0,2 százalékkal 332,1-ig erősödött a devizánk, ezzel mindkét fronton éves csúcsot állított be a forint, csak úgy, mint a múlt hét végén – írta a Világgazdaság.

A forint erősségének okát alapvetően a jegybanki alapkamatok közti különbözetben érdemes keresni:

  • a jegybank stabilan tartja magasan a hazai kamatkörnyezetet, ami többek közt kedvez az állampapírpiaci hozamoknak, így serkenti a keresletet a devizánk iránt is, 
  • ezzel szemben az Európai Központi Bank már végzett saját kamatcsökkentési dömpingjével, 
  • míg az amerikai Fed pont a héten szerdán fogja elkezdeni saját enyhítési sorozatát. 

Ez arra enged következtetni, hogy a forintnak nemcsak, hogy megmarad a jelenlegi kamatelőnye, de a dollárral szemben még nőni is fog, mégpedig hamarosan. A forint euróval szembeni erejében is vaskosan benne van a dollár: a zöldhasú gyengélkedése ugyanis teret enged a közös deviza ralijának, ami csökkenti a dollár vonzerejét, ezzel megnyitja az utat a befektetői tőke előtt a kisebb, feltörekvő piaci devizák irányába is. 

