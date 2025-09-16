keresetkshreálbérek

Így alakultak a keresetek júliusban

Czomba Sándor: Mi nem elvesszük a családok jövedelmét, hanem azon dolgozunk, hogy egyre több legyen a zsebükben!

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 8:36
Illusztráció Fotó: Shutterstock
Júliusban a bruttó átlagkereset 693 700 forintra emelkedett, ami az előző év azonos időszakához viszonyítva kilencszázalékos, azaz 57 ezer forintos növekedést jelent – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal kedd reggel közzétett adataiból. Júliusban a reálkeresetek éves alapon mintegy öt százalékkal emelkedtek, vagyis 

már több mint 1,5 éve folyamatosan nő a fizetések vásárlóereje. 

A kormány intézkedéseinek köszönhetően 2010-hez képest egymillióval bővült a foglalkoztatottak száma, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt.

Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár felhívta a figyelmet: a Tisza Párt lebukott, a brutális többkulcsos jövedelemadó-emelés mellett a magyar vállalkozások társasági adóját is megemelnék. 

A Tisza-adó egy átlagos munkavállaló zsebéből éves szinten 242 ezer forintot venne ki

– hangsúlyozta. A kormány ezzel szemben azon dolgozik, hogy a magyar munkavállalók, kiemelten a gyermekes családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni. Ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtják végre: 2025 júliusától adómentes lett a csed, a gyed és az örökbefogadói díj, októbertől érkezik a háromgyermekes anyák, 2026 januárjától a 30 év alatti anyák, valamint a 40 év alatti kétgyermekes anyák teljes személyijövedelemadó-mentessége, mindezek mellett 2026-ra két lépcsőben megduplázzák a családi adókedvezményt is – hívják fel a figyelmet.

 


 

 

 

